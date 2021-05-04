Россияне оценили влияние длинных майских выходных на доходы

Больше половины россиян (56,6%) считают, что длинные майские праздники никак не отразятся на их доходах снижения доходов из-за длинных майских каникул. Об этом говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir.

При этом чуть больше трети опрошенных опасаются снижения своих доходов, а 9,6% рассчитывают заработать больше.

Почти половина россиян (46%) хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией. При этом каждый третий опрошенный выразил желание иметь продолжительные майские каникулы.

В опросе приняли участие полторы тысячи россиян, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники. Таким образом, нерабочими объявлены дни с первого по десятое мая.

Согласно разъяснениям Минтруда, четких критериев, которыми могли бы руководствоваться работодатели, определяя, кто из сотрудников будет работать с 4 по 7 мая, нет. Следовательно, решение данного вопроса полностью остается на усмотрение работодателей.

Порядок работы в нерабочие дни необходимо оформить документально, издав соответствующий приказ или утвердив локальный нормативный акт. В случае возникновения конфликтной ситуации (к примеру, если сотрудник обратится с жалобой в государственную инспекцию труда или в суд), работодателю нужно быть готовым обосновать свое решение.

Трудовой кодекс предусматривает ставку за отработанное время. Если человек работает в выходные или праздничные дни, сумма выплат удваивается. Однако в случае нерабочих дней, о которых и говорится в указе президента, порядок оплаты труда зависит от работодателя. Потребовать компенсацию через суд подчиненный в данном случае не может.