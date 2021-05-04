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04.05.2021 19:33
Рубрика: Экономика

Рыбакам разрешили промысел в лесах

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)
Впервые в России рыболовы смогут использовать для промысла лесные участки. Закон об этом публикует "РГ".
Фото: Илья Тимин/ТАСС Фото: Илья Тимин/ТАСС
Фото: Илья Тимин/ТАСС

Ранее такой вид использования лесов, как рыболовство, отсутствовал в принципе, пояснили в минприроды. Речь идет об участках леса, примыкающего к водоемам, где разрешена добыча водных биоресурсов. На предоставленной для этих целей территории рыбаки смогут построить временные некапитальные строения: хранилища для выловленной рыбы и снастей, бытовки, другие необходимые помещения. Такие же правила действуют и для других лесопользователей, например, тех, которые заготавливают грибы или ягоды.

Фото: Илья Тимин/ РИА Новости
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Принятые поправки в Лесной кодекс не касаются любительского рыболовства, добавили в минприроды. Сидеть с удочкой на берегу все желающие смогут точно так же, как и раньше. Вопросы к ним могут возникнуть лишь у инспекторов Рыбнадзора в случае нарушения правил рыбной ловли.

Разрешение использовать леса профессиональным рыбакам позволит расширить географию промысла, снизить нагрузку на уже используемые водоемы, создать новые рабочие места и принести дополнительные доходы в бюджет. Величина этих доходов будет зависеть от размеров ставок платы за предоставление лесных участков, размер которых еще не установлен, добавили в минприроды.

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