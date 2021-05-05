Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 112-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в Лесной кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, ст. 3599; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 1, ст. 54; 2014, N 26, ст. 3377, 3386; 2015, N 27, ст. 3997; 2016, N 26, ст. 3875, 3887; 2018, N 1, ст. 55; N 52, ст. 8100; 2021, N 6, ст. 958) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 25 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) осуществление рыболовства, за исключением любительского рыболовства;";

2) дополнить статьей 381 следующего содержания:

"Статья 381. Использование лесов для осуществления рыболовства

1. Использование лесов для осуществления рыболовства, за исключением любительского рыболовства, осуществляется с предоставлением или без предоставления лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута.

2. При использовании лесов для осуществления рыболовства допускается возведение на лесных участках некапитальных строений, сооружений, необходимых для осуществления рыболовства.

3. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются для целей рыболовства на территориях, примыкающих к береговой линии водного объекта или его части, отнесенных к рыболовному участку.

4. Правила использования лесов для осуществления рыболовства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.";

3) часть 3 статьи 72 после цифр "36," дополнить цифрами "38[1],", после слова "соглашения," дополнить словами "в случаях, предусмотренных статьей 381 настоящего Кодекса, на срок, не превышающий срока действия соответствующего решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами,";

4) пункт 1 части 3 статьи 731 после цифр "36," дополнить цифрами "381,";

5) статью 81 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71) установление правил использования лесов для осуществления рыболовства;".

Президент Российской Федерации В. Путин