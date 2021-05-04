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04.05.2021 12:38
Рубрика: В мире

Жена Билла Гейтса отказалась от алиментов после развода

Фото: Kjetil Ree/ wikimedia.org Фото: Kjetil Ree/ wikimedia.org
Фото: Kjetil Ree/ wikimedia.org

Мелинда Гейтс отказалась от супружеских алиментов, которые она могла бы получать после расторжения брака. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание TMZ, ознакомившееся с официальным прошением о разводе.

В этом документе говорится, что супруга основателя Microsoft считает брак "фактически распавшимся" и просит суд оформить развод. При этом отмечается, что она не претендует на материальную поддержку.

Ранее "РГ" писала, что после 27 лет совместной жизни Билл Гейтс и его жена Мелинда решили разойтись. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте Гейтса.

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