Жена Билла Гейтса отказалась от алиментов после развода

Мелинда Гейтс отказалась от супружеских алиментов, которые она могла бы получать после расторжения брака. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание TMZ, ознакомившееся с официальным прошением о разводе.

В этом документе говорится, что супруга основателя Microsoft считает брак "фактически распавшимся" и просит суд оформить развод. При этом отмечается, что она не претендует на материальную поддержку.

Ранее "РГ" писала, что после 27 лет совместной жизни Билл Гейтс и его жена Мелинда решили разойтись. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте Гейтса.