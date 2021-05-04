Стали известны самые интересные для россиян зарубежные страны

Россияне больше всего ждут открытия для туристов Италии, Испании и Таиланда. Такие данные исследования приводит сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Возглавляет список Италия. Возобновления поездок сюда ждут 20% опрошенных. Хотели бы поскорее отправиться в Таиланд 10% респондентов, а в Испанию - 8%.

Также в числе лидирующих стран Франция (5% голосов), Вьетнам (3%), Индонезия (2,5%), Португалия (2%), Германия и Япония (по 1,8%). Кроме того, россияне называли в качестве наиболее интересных им для путешествий стран Чехию, Финляндию, Индию и Китай.

Интересно, что страны, уже доступные для путешествий, также попали в число самых востребованных. Так, возобновления рейсов в Турцию ждут 7,7% респондентов, а восстановления чартеров в Египет ждут 3,6% опрошенных. По мнению экспертов, во второй половине мая может быть открыт десяток чартерных рейсов на курорты Египта.

В целом следят за новостями о возможном открытии границ 73,5% опрошенных. А 44% путешественников отметили, что сразу начинают искать билеты, если видят информацию о снятии ограничений на поездки в какую-либо страну.