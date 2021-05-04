Телеведущую Милас отпустили из полиции под обязательство о явке

Устроившую поножовщину на "ЛГБТ-девичнике" 25-летнюю российскую телеведущую Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Напомним: звезда шоу "Пацанки" и ведущая "Ревизорро" подозревается в нанесении ножевых ранений знакомой. Инцидент произошел в ночь на 1 мая в Москве, в квартире близкой подруги Милас.

Потерпевшая госпитализирована - как уточнялось, у нее сильно изрезаны руки и грудь.

Причины конфликта официально не названы. Сообщалось лишь, что "пацанка" не была трезва в тот момент.

Позже появились данные, что Милас от эфира отстранена, а съемки "Ревизорро" приостановлены.