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Телеведущую Милас отпустили из полиции под обязательство о явке

Новости
    04.05.2021, 13:58
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ official_milas Фото: instagram.com/ official_milas
Фото: instagram.com/ official_milas

Устроившую поножовщину на "ЛГБТ-девичнике" 25-летнюю российскую телеведущую Ксению Милас отпустили из полиции под обязательство о явке.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Напомним: звезда шоу "Пацанки" и ведущая "Ревизорро" подозревается в нанесении ножевых ранений знакомой. Инцидент произошел в ночь на 1 мая в Москве, в квартире близкой подруги Милас.

Потерпевшая госпитализирована - как уточнялось, у нее сильно изрезаны руки и грудь.

Причины конфликта официально не названы. Сообщалось лишь, что "пацанка" не была трезва в тот момент.

Позже появились данные, что Милас от эфира отстранена, а съемки "Ревизорро" приостановлены.

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