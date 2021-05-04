В Госдуме опровергли информацию о штрафах для дачников за одуванчики

Дачникам за заросшие одуванчиками и другими сорняками участки не будет грозить штраф. Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, комментируя информацию на эту тему.

Ранее такие сообщения появились в СМИ со ссылкой на юриста компании "Генезис" Татьяну Мацукову. Среди чреватых штрафами растений она назвала одуванчик лекарственный, мяту полевую и ряд других. Юрист при этом ссылалась на постановление кабмина от 18 сентября прошлого года.

Документ, о котором идет речь, не имеет отношения к дачникам, подчеркнул Николаев в своем Telegram-канале. По его словам, он затрагивает исключительно производителей сельхозпродукции. Штрафы же грозят тем, кто нецелевым образом использует земли сельхозназначения. И со времени выхода этого постановления никаких изменений в сфере регулирования сорных растений не было, напомнил Николаев.

"Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно!" - заявил депутат. Он добавил, что с борщевиком огородники сами борются и без штрафов.