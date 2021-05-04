В Индии количество заразившихся коронавирусом превысило 20 миллионов

За последние сутки в Индии зафиксировали 357 229 новых пациента с коронавирусом. С учетом этих данных за все время в стране 20 282 833 человек инфицировались COVID-19. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии.

Антирекорд по числу заболевших коронавирусом в сутки был установлен в республике 1 мая, когда выявили 401 993 новых пациента. В последующие дни количество заболеваний пошло на спад.

За последние сутки от COVID-19 в Индии скончались 3 449 человек. Общее количество умерших от инфекции достигло 222 408. Выздоровели 16 613 292 гражданина, еще 3 447 133 болеют в настоящее время. В стране от коронавируса привились свыше 158 миллионов человек, что составляет немногим более 10% от всего населения страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом, уступая только США, и на третьем месте по количеству смертей от инфекции, пропустив вперед себя, помимо Соединенных Штатов, еще и Бразилию.