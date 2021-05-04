В Мехико завершили поиск выживших на месте обрушения метромоста

Спасательная операция на месте обрушения метромоста в Мехико завершена. Поиск выживших прекращен, начался разбор завалов с помощью спецтехники. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу медики и силовики.

Катастрофа произошла в понедельник в 22.25 по местному времени в районе станции "Оливос" на юге Мехико. Метромост обрушился в тот момент, когда по нему шел состав, и два вагона с пассажирами упали с высоты примерно десять метров. Люди оказались заблокированы в вагонах. По последним данным, в результате происшествия погибли 23 человека, еще 65 были доставлены в больницы. Власти города объявили о начале расследования и проверке всей 12-й линии метрополитена, где произошла катастрофа.