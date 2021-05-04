В России выявлен минимум заразившихся коронавирусом с сентября

За минувшие сутки в России выявлено 7770 вновь заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Это минимальное количество с сентября 2020 года.

Накануне штаб зарегистрировал за сутки 8489 заболевших. Но и это количество пока больше, чем число выздоровевших и выписанных из больниц - 6755.

Меньше новых случаев зарегистрировано и в Москве - 2050 против 2635 накануне. Возглавляют статистику заболеваемости в стране по прежнему, кроме столицы, Санкт-Петербург - 709 случаев и Подмосковье - 625.