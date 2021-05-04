В Турции со скандалом закрыли отель из-за вечеринки в локдаун

Пятизвездочный отель Bosphorus Sorgun, находящийся в районе Манавгат (Анталья, Сиде) был закрыт властями из-за "коронавечеринки" с участие иностранных, в том числе украинских, туристов. Об этом сообщает турецкий новостной портал Haberler.

В отеле, как сообщается, "устроили широкое празднование Пасхи для христианских гостей", которых там было более 500 человек, "в основном из стран бывшего Восточного блока". В ходе праздника гости не соблюдали социальную дистанцию и были без масок, хотя персонал при этом оставался в масках.

Как заявил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи, туристический сертификат отеля аннулирован. Постояльцы были расселены по другим гостиницам.

Однако, по словам представителя отеля, никакой вечеринки на самом деле не было. Просто около 15:00 персонал вынес к бассейну корзины с крашеными пасхальными яйцами, из-за чего образовалась давка, которая продолжалась буквально пять-шесть минут.

Но снятые в этот момент видео широко разошлись по соцсетям и вызвали возмущение турецкой общественности, вынужденной выдерживать трехнедельный строгий локдаун с 29 апреля по 17 мая с запретом на выход из дома кроме как в магазин за предметами первой необходимости.

В настоящее время расследованием произошедшего в отеле занимаются минтуризма, минздрав, минсельхоз, министерство окружающей среды и урбанизации, минспорта и молодежи, а также МВД и жандармерия провинции Анталья.