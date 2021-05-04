Бывший глава семейства, выплачивающий ребенку копейки, рискует попасть под статью. Неполная выплата алиментов будет грозить санкциями, как минимум в рамках КоАП.

"РГ" публикует постановление пленума Верховного суда России, детально проясняющее, как наказывать за неуплату алиментов. Высокая инстанция ввела повышенные правила социальной защиты детей. Один из принципиальных моментов: нельзя делать вид, что достаточно платишь своему ребенку, перечисляя ему по 100-200 рублей. Каждый раз отец должен полностью погашать счет: сколько указал суд выплачивать, столько и надо.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что на практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы и надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности.

На проблему недавно обратил внимание и министр юстиции России Константин Чуйченко. "Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате", - подчеркнул он, выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов.

Принятые сейчас разъяснения пленума Верховного суда страны ориентируют нижестоящие инстанции на то, чтобы они не закрывали глаза на подобные уловки отцов-должников.

В документе особо указывается, что гражданин, обязанный платить алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной их уплаты.

Как напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня закон предусматривает преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности.

"Если в течение определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности", - говорит он.

Уважительными причинами неуплаты алиментов в срок могут быть признаны задержки зарплаты, призыв в армию или техническая ошибка банка

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек. Кроме того, к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей за год были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей.

В свою очередь, адвокат Екатерина Тягай обращает внимание на другое разъяснение: строгие правила вводятся и к тем отцам, кто оказался в местах не столь отдаленных. Они все равно должны платить, иначе будут наказаны. В постановлении прямо указано: неуплата алиментов в период отбывания наказания в местах лишения свободы алиментообязанным лицом не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности.

"Это важно, поскольку подобные ситуации неоднозначно разрешались судами на практике", - говорит она.