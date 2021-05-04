"РГ" публикует постановление пленума Верховного суда России, детально проясняющее, как наказывать за неуплату алиментов. Высокая инстанция ввела повышенные правила социальной защиты детей. Один из принципиальных моментов: нельзя делать вид, что достаточно платишь своему ребенку, перечисляя ему по 100-200 рублей. Каждый раз отец должен полностью погашать счет: сколько указал суд выплачивать, столько и надо.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что на практике граждане нередко занижают размеры алиментов, выплачивая минимальные суммы и надеясь таким образом избежать привлечения к ответственности.
На проблему недавно обратил внимание и министр юстиции России Константин Чуйченко. "Нужно установить уголовную и административную ответственность лиц, обязанных уплачивать алименты, при их частичной уплате", - подчеркнул он, выступая на коллегии Федеральной службы судебных приставов.
Принятые сейчас разъяснения пленума Верховного суда страны ориентируют нижестоящие инстанции на то, чтобы они не закрывали глаза на подобные уловки отцов-должников.
В документе особо указывается, что гражданин, обязанный платить алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной их уплаты.
Как напоминает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сегодня закон предусматривает преюдицию: в первый раз неплательщика алиментов привлекают к административной ответственности.
"Если в течение определенного срока после этого гражданин не начнет погашать свои долги, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности", - говорит он.
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по статье 5.35.1 КоАП за неуплату алиментов без уважительных причин были наказаны 95,1 тысячи человек. Кроме того, к уголовной ответственности за неуплату алиментов на детей за год были привлечены 37,9 тысячи человек. Еще 19 человек были привлечены за неуплату алиментов в отношении родителей.
В свою очередь, адвокат Екатерина Тягай обращает внимание на другое разъяснение: строгие правила вводятся и к тем отцам, кто оказался в местах не столь отдаленных. Они все равно должны платить, иначе будут наказаны. В постановлении прямо указано: неуплата алиментов в период отбывания наказания в местах лишения свободы алиментообязанным лицом не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности.
"Это важно, поскольку подобные ситуации неоднозначно разрешались судами на практике", - говорит она.