Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2021 г. N 6 г. Москва "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"

В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения:

1. Статьей 5.351 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена административная ответственность за неуплату без уважительных причин лицом средств на содержание (далее также - алименты) несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста (далее также - дети), или нетрудоспособных родителей в нарушение: судебного акта, в том числе решения суда, судебного приказа, постановления о взыскании алиментов до вступления в законную силу решения суда о взыскании алиментов; нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов (далее также - соглашение об уплате алиментов) - в течение двух и более месяцев после возбуждения исполнительного производства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).

2. Под нарушением судебного акта или соглашения об уплате алиментов следует понимать неуплату алиментов в размере, в срок и способом, которые установлены данным решением или соглашением.

3. Период неуплаты алиментов должен составлять не менее двух месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного производства (далее - период неуплаты алиментов). Течение указанного двухмесячного срока начинается на следующий день после окончания срока уплаты единовременного или ежемесячного платежа, установленного судебным актом или соглашением об уплате алиментов. Событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 5.351 КоАП РФ, может иметь место со следующего дня после окончания названного двухмесячного срока. Административное правонарушение будет окончено в связи с обнаружением факта неуплаты алиментов в течение двух месяцев подряд либо в связи с добровольным прекращением лицом неуплаты алиментов по истечении указанного двухмесячного срока (часть 2 статьи 4.5, статья 4.8 КоАП РФ).

Например, в случае невыполнения обязанности по уплате ежемесячного платежа по алиментам в январе (невнесение денежных средств в течение января) двухмесячный срок начнет исчисляться с 1 февраля, а событие административного правонарушения может иметь место начиная со 2 апреля (часть 2 статьи 4.8 КоАП РФ).

4. Под обнаружением данного административного правонарушения следует понимать установление уполномоченным должностным лицом и отражение в протоколе об административном правонарушении (постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении) достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения (например, данные о факте неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев подряд в рамках возбужденного исполнительного производства и о размере задолженности по алиментам, определенном судебным приставом-исполнителем, объяснения лица, в отношении которого решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, а также сведения об отсутствии уважительных причин неуплаты алиментов) (пункт 1 части 1, пункт 3 части 4 статьи 28.1 КоАП РФ).

Обратить внимание судей на то, что бездействие уполномоченного должностного лица, связанное с невыполнением возложенных на него законом обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.351 КоАП РФ, может быть оспорено по правилам главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации. В то же время определение об отказе в возбуждении дела об указанном административном правонарушении подлежит обжалованию по правилам, установленным главой 30 КоАП РФ (часть 4 статьи 30.1 КоАП РФ).

5. Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву и т.д.). При оценке соответствующих обстоятельств судье следует принимать во внимание, имелись ли у лица иные возможности (в том числе денежные средства, имущество, иные источники дохода) для уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

В качестве уважительной причины неуплаты алиментов не может рассматриваться несогласие лица, обязанного уплачивать алименты, с размером сумм, подлежащих уплате на содержание детей или нетрудоспособных родителей, установленным судебным актом либо соглашением об уплате алиментов. В таком случае лицо вправе разрешить вопрос об изменении размера алиментов в порядке, предусмотренном законом (статьи 101, 102, 119 Семейного кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ).

Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной.

Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. В указанном случае необходимо исследовать иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин.

Причины неуплаты алиментов, перечень которых не является исчерпывающим, во всех случаях подлежат оценке с указанием в постановлении по делу об административном правонарушении мотивов, по которым судья с учетом установленных обстоятельств дела, в том числе материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, пришел к выводу о том, почему конкретные фактические обстоятельства отнесены либо не отнесены им к числу уважительных причин неуплаты алиментов.

6. При решении вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 5.351 КоАП РФ судье необходимо проверять факт возбуждения в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, исполнительного производства. Соответствующие доказательства должны быть приобщены к материалам дела об административном правонарушении.

7. В случае принятия в отношении лица нескольких судебных актов о взыскании алиментов либо наличия нескольких соглашений об уплате родителем алиментов (например, ввиду обязанности предоставлять содержание нескольким детям), в связи с неисполнением каждого из которых возбуждены исполнительные производства и имеются данные о фактах неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев подряд, такие факты подлежат самостоятельной квалификации по части 1 статьи 5.351 КоАП РФ. Аналогичным образом следует квалифицировать факты неуплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей по части 2 статьи 5.351 КоАП РФ.

8. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет установлено, что судом уменьшен размер алиментов или задолженности по ним либо лицо освобождено от уплаты алиментов (задолженности) за период, отраженный в протоколе об административном правонарушении, и с учетом данных обстоятельств, а также выплаченных ранее сумм судья придет к выводу об отсутствии неуплаты за указанный период, производство по делу подлежит прекращению в связи с отсутствием события административного правонарушения на основании пункта 1 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ.

Аналогичным образом разрешается вопрос о привлечении к административной ответственности при изменении размера алиментов, определенного соглашением об уплате алиментов, расторжении такого соглашения, признании его недействительным, если указанные обстоятельства влияют на определение размера задолженности за период, отраженный в протоколе об административном правонарушении.

Признание незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании задолженности по алиментам не освобождает судебного пристава-исполнителя от определения размера такой задолженности для разрешения вопроса о привлечении к административной ответственности, в том числе в рамках уже возбужденного дела об административном правонарушении.

9. Неуплата лицом, обязанным уплачивать алименты, суммы неустойки за несвоевременную уплату алиментов, определенной на основании статьи 115 СК РФ, квалификации по части 1 или 2 статьи 5.351 КоАП РФ не подлежит.

10. Следует учитывать, что достижение ребенком совершеннолетия, приобретение им полной дееспособности до достижения совершеннолетия в результате вступления в брак, объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), усыновление (удочерение) ребенка, на содержание которого взысканы алименты, смерть ребенка не могут быть признаны основанием, исключающим производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.351 КоАП РФ, при условии образования задолженности по алиментам за период, предшествовавший указанным событиям (действиям).

11. При разграничении составов административных правонарушений, закрепленных статьей 5.351 КоАП РФ, и составов преступлений, предусмотренных статьей 157 УК РФ, необходимо исходить из того, что по смыслу статьи 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию до истечения одного года со дня: исполнения постановления о назначении административного наказания, по которому исполнение произведено полностью (часть 1 статьи 31.10 КоАП РФ); истечения сроков давности исполнения постановления о назначении административного наказания (пункт 3 части 2 статьи 31.10, статья 31.9 КоАП РФ); вынесения в случаях, предусмотренных КоАП РФ, постановления о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания (пункт 6 статьи 31.7, часть 7 статьи 32.13 КоАП РФ).

12. Субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.351 КоАП РФ, выступают мать и (или) отец ребенка, а также лица, в установленном порядке усыновившие (удочерившие) ребенка, а частью 2 данной статьи - ребенок (в том числе удочеренный (усыновленный), достигший возраста 18 лет и являющийся трудоспособным, то есть не признанным в установленном порядке инвалидом I, II или III группы и не достигшим общеустановленного пенсионного возраста.

Если на момент рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.351 КоАП РФ, либо жалобы на состоявшееся по делу о таком правонарушении постановление вступившим в законную силу решением суда удовлетворены требования об оспаривании отцовства (материнства) либо об отмене усыновления, производство по делу об административном правонарушении в отношении лица, ранее указанного в актовой записи о рождении ребенка в книге записи рождений в качестве отца (матери), либо в отношении лица, усыновившего (удочерившего) ребенка, подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием состава административного правонарушения (пункт 1 части 11 статьи 29.9, пункт 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ). Аналогичным образом судье следует поступать при решении вопроса о привлечении лица к административной ответственности по части 2 статьи 5.351 КоАП РФ.

13. Субъективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 статьи 5.351 КоАП РФ, характеризуется умышленной формой вины.

Лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности и в том случае, если установлен факт умышленной неполной уплаты им средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, то есть уплаты алиментов в размере меньшем, чем это предусмотрено судебным актом или соглашением об уплате алиментов, поскольку данное обстоятельство является их нарушением.

14. В силу статьи 29.5 КоАП РФ дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. С учетом того, что объективная сторона составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 5.351 названного кодекса, выражается в бездействии (в неисполнении обязанности по уплате алиментов), местом их совершения является место жительства лица, обязанного уплачивать алименты, то есть место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает (статья 20 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Если лицо проживает за пределами Российской Федерации либо не имеет в Российской Федерации определенного места жительства, дело об административном правонарушении подлежит рассмотрению по месту выявления административного правонарушения (месту составления протокола об административном правонарушении (постановления о возбуждении дела об административном правонарушении).

15. В связи с тем, что санкции частей 1, 2 статьи 5.351 КоАП РФ предусматривают возможность назначения административного наказания в виде обязательных работ либо административного ареста, дело об административном правонарушении подлежит рассмотрению исключительно с участием лица, в отношении которого оно возбуждено, в день получения протокола об административном правонарушении (постановления о возбуждении дела об административном правонарушении) и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не позднее 48 часов с момента его задержания (часть 3 статьи 25.1, часть 4 статьи 29.6 КоАП РФ).

С учетом указанных обстоятельств протокол об административном правонарушении (постановление о возбуждении дела об административном правонарушении) и другие материалы дела подлежат возвращению судьей в орган, должностному лицу, которые составили протокол (постановление), при неявке либо недоставлении в суд лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении .

Ввиду сокращенных сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях данной категории материалы, поступившие в суд, должны содержать исчерпывающие и непротиворечивые сведения, относящиеся к событию административного правонарушения, в частности, позволяющие отграничить его от деяния, содержащего признаки преступления, а также информацию о возбуждении исполнительного производства и об отсутствии уважительных причин неуплаты алиментов, данные о лице, в отношении которого возбуждено дело, в том числе характеризующие его личность и необходимые для назначения конкретного вида административного наказания с учетом требований закона (статьи 3.5, 3.9, 3.13, 4.1-4.3 КоАП РФ), сведения о потерпевшем и о разъяснении участникам производства по делу об административном правонарушении их прав и обязанностей (части 2, 3 статьи 28.2 КоАП РФ).

При отсутствии приведенных сведений протокол об административном правонарушении (постановление о возбуждении дела об административном правонарушении) и другие материалы дела могут быть возвращены в орган, должностному лицу, которые составили протокол (постановление), на стадии подготовки к рассмотрению дела (пункт 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ).

16. Потерпевшим по данной категории дел является лицо, на содержание которого подлежат уплате алименты в соответствии с судебным актом или соглашением об уплате алиментов.

Защиту прав и законных интересов потерпевшего, являющегося несовершеннолетним либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности самостоятельно реализовать свои права, в производстве по делу об административном правонарушении осуществляет законный представитель (статья 25.3 КоАП РФ).

Неявка в судебное заседание потерпевшего либо его законного представителя, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела, не может служить безусловным основанием для его отложения. Вместе с тем в целях всестороннего, полного, объективного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, обеспечения исполнения вынесенного постановления, а также выявления причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, судья может признать обязательной явку потерпевшего или его законного представителя (статьи 24.1, 26.1, пункт 4 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов