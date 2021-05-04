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04.05.2021 11:00
Рубрика: Видео

Видео: пешеходы помогли испуганному слону перейти дорогу

Текст: Вадим Давыденко

Что делать, если вы никогда не видели автомобильных шоссе, до смерти боитесь шумных машин, но вам срочно нужно перейти на другую сторону дороги? Попросите кого-нибудь из взрослых вам помочь и пройдите вместе с ним. В идеале - на зеленый свет светофора и по "зебре".

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: трамвайный дрифт напугал автомобилистов

Так и должен был поступить молодой слон на востоке острова Шри-Ланка. Дождаться, пока все водители среагируют на машущих руками людей на обочине дороги, убедиться, что машины остановились, и лишь после этого перейти вместе со всеми.

Но, судя по всему, он был слишком юн и испуган. Не дождавшись, пока водители поймут, в чем тут дело, он выскочил из кустов, где ждал своего часа, и метнулся через дорогу. Автомобилисты чудом успели снизить скорость, чтобы не задавить перепуганного нарушителя ПДД. Животное скрылось в зарослях и, похоже, нескоро еще рискнет приблизиться к шумному шоссе.

К слову, отношения к слонам на острове, непростое. За последние полвека поголовье на острове снизилось почти втрое, так как фермеры ведут с ними настоящую войну, защищая свои поля от безжалостного разорения и вытаптывания. Поэтому власти приняли неординарное решение: позволили богатым ланкийцам усыновлять слонов, то есть брать их под свою опеку, не превращая при этом в домашнее животное и не ограничивая в свободе.

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#видео