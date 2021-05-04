Видео: пешеходы помогли испуганному слону перейти дорогу

Что делать, если вы никогда не видели автомобильных шоссе, до смерти боитесь шумных машин, но вам срочно нужно перейти на другую сторону дороги? Попросите кого-нибудь из взрослых вам помочь и пройдите вместе с ним. В идеале - на зеленый свет светофора и по "зебре".

Так и должен был поступить молодой слон на востоке острова Шри-Ланка. Дождаться, пока все водители среагируют на машущих руками людей на обочине дороги, убедиться, что машины остановились, и лишь после этого перейти вместе со всеми.

Но, судя по всему, он был слишком юн и испуган. Не дождавшись, пока водители поймут, в чем тут дело, он выскочил из кустов, где ждал своего часа, и метнулся через дорогу. Автомобилисты чудом успели снизить скорость, чтобы не задавить перепуганного нарушителя ПДД. Животное скрылось в зарослях и, похоже, нескоро еще рискнет приблизиться к шумному шоссе.

К слову, отношения к слонам на острове, непростое. За последние полвека поголовье на острове снизилось почти втрое, так как фермеры ведут с ними настоящую войну, защищая свои поля от безжалостного разорения и вытаптывания. Поэтому власти приняли неординарное решение: позволили богатым ланкийцам усыновлять слонов, то есть брать их под свою опеку, не превращая при этом в домашнее животное и не ограничивая в свободе.