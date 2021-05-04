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Если выборы в Госдуму в 2021 году будут проходить в течение нескольких дней, запрет на агитацию начнет действовать с первого дня голосования, а не накануне. Такие поправки внесены в законы об основных гарантиях избирательных прав граждан и о выборах депутатов Госдумы.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Теперь если организующий голосование избирком примет решение о многодневном формате (до трех дней), то запрет на агитацию вступит в силу "в ноль часов по местному времени первого дня голосования", говорится в тексте закона. Соответственно "дня тишины" накануне открытия избирательных участков не будет. В ЦИКе эту норму считают правильной - по мнению главы комиссии Эллы Памфиловой, в условиях трехдневных выборов "день тишины" приводит лишь к сокращению агитационного периода.

Фото: Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Таким образом, в Единый день голосования в сентябре запрета на агитацию перед открытием участков, скорее всего, не будет. В Центризбиркоме уже заявили, что эти выборы с большой долей вероятности будут многодневными, учитывая удобство формата и действующие ковидные ограничения. Окончательное решение комиссия примет в июне, после того как президент назначит своим указом дату голосования по выборам депутатов Госдумы восьмого созыва. Согласно нормам избирательного законодательства, если ЦИК объявит федеральные выборы многодневными, в таком же формате пройдет голосование в регионах и муниципалитетах.

Отметим, что "день тишины" со вступлением в силу этого закона не уходит в историю. В следующем году федеральных выборов не планируется, и регионы сами определят длительность голосования. Если местный избирком постановит провести его в один день, то с нуля часов субботы будет действовать запрет на агитацию.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021 Комментарии к документам

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