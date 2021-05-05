Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 24, ст. 2253; 2004, N 24, ст. 2335; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 50, ст. 5303; 2007, N 18, ст. 2118; 2009, N 7, ст. 771; N 14, ст. 1577; 2010, N 27, ст. 3417; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 14, ст. 1543; 2016, N 11, ст. 1493; 2020, N 21, ст. 3232; N 31, ст. 5026; 2021, N 15, ст. 2456) следующие изменения:

1) в статье 49:

а) пункт 1 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования";

б) пункт 2 дополнить словами ", а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день голосования запрещается.

Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 631 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.";

2) статью 75 дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Решение комиссии, принятое по жалобе на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, может быть обжаловано только в суд.";

3) статью 76 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Решение избирательной комиссии о регистрации кандидата (списка кандидатов) не может быть отменено судом в связи с выявлением среди документов, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов), документов, не содержащих каких-либо сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, иным законом и (или) не отвечающих требованиям настоящего Федерального закона, иного закона к оформлению документов, либо в связи с отсутствием копий каких-либо документов, указанных в пункте 22 статьи 33 настоящего Федерального закона, если избирательная комиссия не известила кандидата, избирательное объединение о соответствующих нарушениях в соответствии с пунктом 11 статьи 38 настоящего Федерального закона при условии, если эти нарушения являлись очевидными для избирательной комиссии и не были известны и не могли быть известны кандидату, избирательному объединению на момент представления документов в избирательную комиссию. Под очевидными нарушениями понимаются нарушения, выявление которых возможно без проведения проверки сведений, содержащихся в документах, представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата (списка кандидатов).";

4) в статье 78:

а) в пункте 2 первое предложение после слов "избирательным округам может быть подана" дополнить словами "в суд", дополнить новыми вторым и третьим предложениями следующего содержания: "Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам может быть подана в соответствующую избирательную комиссию в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения. Жалоба на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в случае его обжалования в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 настоящего Федерального закона может быть подана в суд в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения.";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Жалоба на решение или действие (бездействие) комиссии или ее должностного лица, нарушающее избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, подается в комиссию, уполномоченную на ее рассмотрение, непосредственно либо через комиссию, решение или действие (бездействие) которой (должностного лица которой) обжалуется. Указанная жалоба может быть подана лично или иными способами, обеспечивающими получение жалобы до истечения сроков, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.";

в) пункт 4 после слов "десятидневный срок" дополнить словами ", а по жалобам на решение комиссии об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, поданным в соответствии с пунктом 6 или 7 статьи 75 настоящего Федерального закона, - не позднее чем в семидневный срок".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2016, N 11, ст. 1493; 2020, N 21, ст. 3233; N 31, ст. 5026; 2021, N 15, ст. 2456) следующие изменения:

1) часть 10 статьи 51 изложить в следующей редакции:

"10. Решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата может быть обжаловано в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации в течение пяти дней со дня принятия обжалуемого решения или в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, автономного округа в течение десяти дней со дня принятия обжалуемого решения. В случае, если решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата обжаловано в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, жалоба на указанное решение также может быть подана в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области, автономного округа в течение пяти дней со дня принятия Центральной избирательной комиссией Российской Федерации решения об оставлении жалобы без удовлетворения. Указанные сроки восстановлению не подлежат.";

2) в статье 63:

а) часть 1 дополнить словами ", а в случае принятия Центральной избирательной комиссией Российской Федерации предусмотренного частью 1 статьи 801 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования";

б) часть 2 дополнить словами ", а в случае принятия Центральной избирательной комиссией Российской Федерации предусмотренного частью 1 статьи 801 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Проведение предвыборной агитации в день голосования запрещается. Проведение предвыборной агитации в день, предшествующий дню голосования, запрещается, за исключением случая принятия Центральной избирательной комиссией Российской Федерации предусмотренного частью 1 статьи 801 настоящего Федерального закона решения о голосовании в течение нескольких дней подряд.";

3) в статье 99:

а) часть 8 дополнить словами ", с учетом положений пункта 61 статьи 76 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации";

б) часть 9 дополнить словами ", с учетом положений пункта 61 статьи 76 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

Статья 3

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2016, N 7, ст. 906; 2017, N 18, ст. 2664; N 31, ст. 4823; 2018, N 49, ст. 7523; 2020, N 31, ст. 5026) следующие изменения:

1) пункт 12 части 1 статьи 20 после слов "в органы государственной власти субъектов Российской Федерации," дополнить словами "в органы публичной власти федеральных территорий,";

2) часть 4 статьи 93 дополнить словами ", за исключением процессуальных сроков, установленных статьей 240, частями 3 и 31 статьи 298, частью 2 статьи 314 настоящего Кодекса";

3) в части 1 статьи 214 слова "частями 5 и 6 статьи 39, частями 6 и 7 статьи 40" заменить словами "частью 6 статьи 39, частью 7 статьи 40";

4) в части 1 статьи 225 слова "частях 5 и 6 статьи 39, частях 6 и 7 статьи 40" заменить словами "части 6 статьи 39, части 7 статьи 40";

5) часть 4 статьи 240 дополнить предложением следующего содержания: "В случае предварительного обжалования решения избирательной комиссии, комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, об отказе в заверении списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам в иную избирательную комиссию, комиссию референдума в порядке, установленном федеральным законом, административное исковое заявление может быть подано в течение пяти дней со дня принятия соответствующей комиссией решения об оставлении жалобы без удовлетворения.";

6) в части 1 статьи 242 слова "частями 5 и 6 статьи 39, частями 6 и 7 статьи 40" заменить словами "частью 6 статьи 39, частью 7 статьи 40".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Положения статей 49, 75 и 78 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона), статей 51 и 63 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, референдумов, назначенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин