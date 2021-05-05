Bloomberg узнал, сколько получила жена Билла Гейтса в день развода

Бывшая жена Билла Гейтса Мелинда получила в день развода акции на 1,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчеты, направленные Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Уточняется, что Мелинда Гейтс получила акции Канадской национальной железнодорожной компании стоимостью 1,5 миллиарда долларов, а также акции Autonation (крупнейший автодилер в США) на 300 миллионов долларов.

Все ценные бумаги перевела на имя бывшей жены миллиардера холдинговая компания Cascade Investment, созданная Биллом Гейтсом, отмечает Bloomberg.

Мелинда и Билл Гейтс объявили о разводе 3 мая. По данным журналистов, с прошением в суд обратилась Мелинда. На 6 мая журнал Forbes оценивает состояние Билла Гейтса в 130,4 миллиарда долларов.