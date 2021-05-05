Черепаха влетела в лобовое стекло автомобиля

На межштатном шоссе во Флориде (США) произошло весьма необычное дорожно-транспортное происшествие. В лобовое стекло автомобиля влетела… черепаха.

Очевидцы сообщили журналистам, что животное переходило дорогу в неположенном месте и было сбито проезжающим пикапом. Отлетев в сторону другой машины, черепаха пробила стекло и угодила в лоб 71-летней женщине, сидящей на пассажирском сиденье.

Осколки едва не попали ей в глаз, но все обошлось порезом лба, из которого вылилось немало крови. Дочь пострадавшей женщины, находящаяся за рулем, позвонила 911. Прибывшие медики увезли пострадавшую в травмпункт, чтобы зашить ей рану, ну а сотрудники полиции вытащили черепаху из машины, после чего она как ни в чем не бывало удалилась в лес. Для нее происшествие обернулось парой царапин на панцире.

Местная пресса сообщает, что похожий инцидент уже случался во Флориде в 2016 году. Черепаха также попала в стекло со стороны пассажира, но его место было пустым, поэтому никто не пострадал.