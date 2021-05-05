Дональд Трамп вернулся в соцсети с ретро-блогом

Экс-президент США Дональд Трамп представил ретро-веб-страницу с серией заявлений, напоминающих свои прежние посты в блогах, в преддверии решения надзорного совета Facebook о его отстранении от соцсетей, которое ожидается пятого мая.

Запрещенный в Facebook и Twitter, Дональд Трамп вернулся в сеть с инструментом онлайн-коммуникаций. Его ретро-веб-страница, названная "Со стола Дональда Дж. Трампа", появилась на DonaldJTrump.com/desk и содержит небольшую фотографию 45-го президента, который что-то пишет в дневнике на своем столе.

Видео включает в себя архивные материалы, объявляющие о запрете Трампа пользоваться Twitter, а также изображения его поместья Мар-а-Лаго во Флориде и рабочего стола с надписями: "Во время тишины и лжи появляется маяк свободы. Место, где можно говорить свободно и безопасно. Прямо со стола Дональда Дж. Трампа".

Ниже видео представлена ​​серия заявлений Трампа, напоминающих его посты в блогах, самая последняя из которых начинается так: "Приятно читать новые опросы о крупной поджигательнице войны Лиз Чейни из великого штата Вайоминг". Дочь бывшего вице-президента США Дика Чейни, сторонница ЛГБТ, сенатор Лиз Чейни находится под огнем критики со стороны других республиканцев, лояльных Трампу, и полагающих, что он на самом деле выиграл выборы 2020 года. Она публично назвали эти "претензии на президентство ложью" и подвергла резкой критике осаду Капитолия США шестого января сторонниками Трампа, отмечает Guardian. Кроме того, она назвала бывшего кандидата в президенты США от республиканцев, сенатора Митта Ромни, который пошел наперекор мнению однопартийцев и настаивал на импичменте над Трампом "каменным хроническим неудачником".

Вкладки на новом веб-сайте Трампа позволяют пользователям ставить лайки или делиться сообщениями в их собственных учетных записях Facebook или Twitter, но у них нет возможности ответить экс-президенту. Посетителям страницы также предлагается "подписаться на оповещения", чтобы размышления Трампа можно было отправлять прямо в их почтовые ящики. В сноске говорится, что инструмент совместно финансируется комитетами политических действий экс-президента "Спасти Америку" и "Сделаем Америку снова великой". Когда страница была открыта во вторник, четвертого мая, некоторые пользователи социальных сетей разразились язвительными комментариями и откровенными насмешками.

Комментаторы полагают, что долгожданное возвращение Трампа в социальные сети во многом обязано таким устаревшим платформам, как Blogger, запущенной еще в 1999 году. Однако Джейсон Миллер, старший советник бывшего президента, попытался дать разъяснения через Twitter. "Веб-сайт президента Трампа - отличный ресурс, где можно найти его последние заявления и основные моменты его первого президентского срока, но это не новая платформа для социальных сетей, - написал он. - В ближайшем будущем мы получим дополнительную информацию по этому поводу".

Ранее Twitter объявил, что навсегда заблокировал Трампа после нападения на Капитолий США за нарушение его правил "прославления насилия". Facebook также заблокировал его вместе со своим генеральным директором Марком Цукербергом, заявив, что "риски, позволяющие президенту продолжать пользоваться нашим сервисом в этот период, слишком велики". Сегодня, пятого мая, специально созданный независимый надзорный совет Facebook объявит, отменяет ли он это решение. Вердикт Facebook может нанести серьезный удар по способности Трампа общаться с подписчиками и попыткам укрепить его контроль над Республиканской партией, или наоборот, расширить его охват аудитории после того, как он провел несколько месяцев в относительной цифровой изоляции. Ожидается, что это решение отразится и в социальных сетях, где Трамп в течение многих лет переходил границы дозволенного, публикуя подстрекательские замечания, вводящие в заблуждение или ложные заявления, отмечает издание Politico.

Помимо Twitter и Facebook, YouTube также запретил ему публикацию сообщений и роликов после событий шестого января. Согласно источникам издания, Трамп также обсуждал возможность присоединения к альтернативным платформам, популярным среди консерваторов и радикалов, таким как Parlеr. Этот портал широко раскритиковали в Интернете люди, работающие в сфере высоких технологий. "Трамп хочет запустить революционный блог"", - заявил Ню Векслер , бывший сотрудник по связям с общественностью Google, Facebook и Twitter.

Тем временем Трамп, который уехал на постоянное место жительства в свою частную резиденцию и клуб в Мар-а-Лаго во Флориде после ухода из Белого дома рассылает журналистам свои пресс-релизы. Они часто имеют стиль, напоминающий его твиты, с заглавными буквами, восклицательными знаками и орфографическими ошибками. Но они больше не занимают политическую повестку дня и не попадают в топ-новости, как во время его президентсва.