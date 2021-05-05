Отменить техосмотр для легковых автомобилей физических лиц не получится. Но необходимо исключить избыточные проверки элементов транспорта, которые напрямую на безопасность дорожного движения не влияют.

К такому выводу пришли эксперты рабочей группы "Защита прав автомобилистов" Общероссийского народного фронта.

За время, пока более 80 процентов автовладельцев техосмотр покупали - а это десять лет, - всплеска аварийности из-за неисправности автомобилей не наблюдалось. Даже после введения фотосъемки диагностические карты продолжают покупать. Логичнее было бы ТО для легковых машин физлиц отменить. Если это позволяют международные договоры.

По словам руководителя Федерации автовладельцев России Максима Едрышова, Конвенция о дорожном движении устанавливает требования к техосмотру только для транспорта, перевозящего пассажиров и грузы.

Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин возразил, что требования о проверке всех находящихся в эксплуатации транспортных средств в форме техосмотра закреплено Техническим регламентом Таможенного союза.

Замдиректора департамента госполитики в области автомобильного транспорта минтранса Владимир Луговенко заявил, что сейчас альтернативы техосмотру нет. Альтернативой может быть запрет эксплуатации неисправного транспорта. Такой проект в МВД разработан. Если альтернатива появится, можно будет обсуждать отмену техосмотра.

Альтернативой техосмотру может быть запрет эксплуатации

Как показывает статистика, из тех 3,8 процента ДТП, в которых фигурируют неисправные авто, 25 процентов - это проблемы с шинами. На втором месте - освещение. Раз нет возможности отменить ТО, надо сократить количество проверяемых элементов, оставив только те, которые влияют на безопасность.

Замначальника Госавтоинспекции МВД России Николай Шеюхин согласен, что в проверку транспорта на ТО заложены требования, не влияющие на безопасность. Например, проверка аптечки или огнетушителя. Возможно, не требуется проверять сколы на стекле. Над этим надо работать, отметил генерал.