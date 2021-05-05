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05.05.2021 16:34
Рубрика: Российский автопром

Европейцы назвали Lada рудиментом, но только не Vesta

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoweek.nl Фото: www.autoweek.nl
Фото: www.autoweek.nl

Нидерландский журнал AutoWeek опубликовал фото Lada Vesta SW в рубрике "В дикой природе", в которую попадают только самые редкие автомобили, встречающиеся на дорогах страны.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"В 80- и 90-х годах модели Lada были распространённым явлением в Нидерландах, но в 2021 году машины этой марки придётся искать днём с огнём", - говорится в заметке журнала.

Lada Vesta SW на фото, которое в редакцию прислал читатель, издание называет единственным экземпляром модели в стране: "Этому авто можно присвоить статус Святого Грааля из-за её уникального статуса в наших краях".

"Vesta и Vesta SW в меньшей степени из всех моделей марки символизируют рудиментарный имидж Lada в Европе, который сложился несколько десятилетий назад", - резюмировали в Auto Week.

#Lada