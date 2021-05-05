Hyundai показал первые фото нового субкомпактного кроссовера

Hyundai Motor распространил первые промо-изображения нового субкомпактного кроссовера AX1, который будет официально представлен уже через пару недель.

AX1 станет самым компактным предложением Hyundai в категории кроссоверов, габаритная длина машины не превысит 3,9 м. Опубликованные компанией снимки AX1 демонстрируют световую технику автомобиля.

Передняя оптика из отдельных элементов, размещенных один над другим, как заведено на всех современных кроссоверах Hyundai. Нижний световой прибор имеет форму правильной окружности, подчеркнутую световым элементом ДХО по контуру, прямо над ним расположен верхний световой прибор в виде тонкой короткой горизонтальной полосы.

Для любого автолюбителя с постсоветского пространства такое сочетание форм отсылает к Lada Niva. А учитывая, что капот AX1 выполнен внахлест, ассоциация с "Нивой" доходит едва не до конспирологии.

Световые элементы горизонтально ориентированных задних фонарей AX1 выполнены в виде пикселей треугольной формы, похожий паттерн использован и в радиаторной решетке - выглядит свежо и оригинально.

Известно, что Hyundai AX1 будет предлагаться на внутреннем корейском рынке. В дальнейшем, по всей вероятности, экспансия охватит рынки Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Что касается Европы, вопрос пока открытый, а в России AX1 определенно не появится, даже при локализации AX1 стоил бы производителю как Creta, при этом для рынка это был бы менее привлекательный продукт по всем параметрам.