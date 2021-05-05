Индия установила новый антирекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки

В Индии установлен новый антирекорд по числу зарегистрированных за сутки смертей от коронавируса - 3 780. Об этом сообщает местное министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Предыдущий антирекорд был установлен 2 мая, когда за сутки скончались 3 689 человек.

Всего за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 382 315 новых случаев COVID-19. С начала пандемии общее число заболевших в стране составило 20 665 148.

Напомним, ранее Индия столкнулась с небывалым распространением коронавирусной инфекции. Больницы страны переполнены и испытывают острую нехватку кислорода и медицинских средств. Многие государства мира, в том числе Россия, направили в Индию гуманитарную помощь.