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05.05.2021 10:23
Рубрика: В мире

Индия установила новый антирекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки

Текст: Диана Ковалева
В Индии установлен новый антирекорд по числу зарегистрированных за сутки смертей от коронавируса - 3 780. Об этом сообщает местное министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Предыдущий антирекорд был установлен 2 мая, когда за сутки скончались 3 689 человек.

Всего за прошедшие 24 часа в стране зафиксировано 382 315 новых случаев COVID-19. С начала пандемии общее число заболевших в стране составило 20 665 148.

Напомним, ранее Индия столкнулась с небывалым распространением коронавирусной инфекции. Больницы страны переполнены и испытывают острую нехватку кислорода и медицинских средств. Многие государства мира, в том числе Россия, направили в Индию гуманитарную помощь.

Попова: Россия запросила индийский штамм коронавируса
В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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