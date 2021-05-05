Дмитрий Мезенцев принял участие в торжественной церемонии пуска скоростной электрички Москва - Минск

Первых пассажиров встречали оркестром. Кто-то из них специально приехал пораньше, чтобы успеть сфотографироваться с "Ласточкой".

- Мы очень ждали этот поезд, он самый удобный и быстрый, - рассказала нам семья Фоминых из Москвы. - Как только началась продажа билетов, мы в восемь утра стали их "ловить".

Кстати, семья Фоминых оказалась первой, кому удалось взять билеты. Прямо на перроне им был вручен памятный сертификат "первых пассажиров". Как заметил глава семейства Александр Фоминых, автомобилю они предпочитают поезд:

- Меньше стресса. Сел спокойно и едешь, отдыхаешь. Кроме того, по цене поезд очень приемлемый. Нашей семье из четырех человек поездка туда и обратно обошлась в двенадцать тысяч рублей. У нас родственники и друзья в Минске, теперь благодаря "Ласточке" будем встречаться чаще.

Впереди у белорусских и российских железнодорожников новые полезные проекты

Павел Ерохов вместе с сыном, ему три года и восемь месяцев, едет в Гомель к маме.

- Я закончил Белорусский институт транспорта и по распределению попал в Россию. Сейчас работаю в Ярославле, - рассказал Павел. - Для нас этот поезд очень удобен и на него отличная цена. Детский билет стоит всего 700 рублей, а за свой я заплатил около полутора тысяч. Менее семи часов, и мы в Минске. Поезд комфортный, а для путешествия с ребенком это очень важно. Мы вот и велосипед сынишки смогли взять с собой...

Как заметил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сегодня Беларусь и Россия стали еще ближе.

- В этот сложный ковидный период тысячи людей не смогли реализовать свои рабочие и личные дела. Кто-то не смог доехать до мест лечения, отдыха и учебы, и вот сегодня сделан очень весомый и мощный шаг сблизить людей, открыть им новые возможности в решении собственных задач, - отметил Дмитрий Мезенцев. - Мы сегодня говорим о том, что те люди, которые первыми поедут в этом поезде, наверное, по-своему счастливы: они поедут по новой дороге, которую проложили им российские и белорусские железные дороги.

Госсекретарь особо отметил то, что "Ласточка" произведена на машиностроительных и транспортных предприятиях России.

- Мы знаем, насколько сильна кооперация промышленных предприятий двух наших стран. Мы видим, как последовательно идут интеграционные процессы, вот и сегодня это тоже определенный, очень значимый вклад в общее дело, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев. - Это огромная работа, которая делает нас ближе, которая сплачивает миллионы россиян и миллионы белорусов. Мы помним слова наших лидеров о том, что у нас единое Отечество - от Бреста до Владивостока. И это Отечество связывают "Российские железные дороги" и белорусская "чугунка". Мы только что разговаривали с пассажирами "Ласточки". У всех очень доброе настроение, что называется "от мала до велика". Мы расспросили пассажирку, которой всего четыре годика, она с радостью едет в Минск. И у людей постарше тоже очень доброе и хорошее настроение. И это все накануне Дня Победы. В добрый путь!

Министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко выразили надежду, что "Ласточка" понравится пассажирам, а запуск нового формата железнодорожного сообщения сделают Москву и Минск гораздо ближе.

Глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что "Ласточка" - это уникальный продукт. А по словам начальника БЖД Владимира Морозова, проект является очередным примером эффективного взаимодействия двух железнодорожных компаний по развитию международных пассажирских перевозок. Он выразил уверенность, что сегодняшнее событие послужит импульсом для реализации новых интересных проектов.

К слову

Ежедневно между столицами России и Беларуси будут курсировать по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию: отправление из Москвы и из Минска в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Орше и Смоленске), отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Орше, Смоленске и Вязьме) соответственно. Время в пути составит менее 7 часов. Перевозки будут осуществляться составами "Ласточка" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении. В составе поезда предусмотрено 349 мест для сидения, 12 из которых - бизнес-класса. Пассажирам будут предложены 3 класса обслуживания: бизнес-класс, эконом и базовый классы.