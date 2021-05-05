Мексика объявила трехдневный траур по погибшим при крушении метро

Президент Мексики объявил трехдневный траур по погибшим в катастрофе в столичном метро. Он будет действовать по седьмое мая включительно. Соответствующий указ был опубликован в официальном ежедневнике федерации.

Федеральные и местные власти пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро, пишет РИА Новости.

Напомним, все случилось вечером третьего мая. В одну из опор моста врезался автомобиль, после чего сооружение рухнуло. Это произошло в тот момент, когда по метромосту шел поезд. Люди оказались заблокированными в вагонах.

Ранее сообщалось о завершении спасательной операции на месте обрушения метромоста в Мехико. Поиск выживших прекращен, начался разбор завалов с помощью спецтехники. В больницы доставлены 79 пострадавших, свыше 20 человек - погибли.