Меркель рассказала, чем займется после канцлерства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что планирует обдумать свое будущее после того, как закончится срок ее канцлерства, а пока у нее нет на эти размышления времени.

"Работа сейчас требует от меня многого во время пандемии, поэтому у меня нет времени подумать, что я будут делать после. А тогда (после выхода в отставку - прим. "РГ") я немного высплюсь, немного погуляю на природе и подумаю, чем конкретно я хочу заниматься. Я с нетерпением жду этого, но пока я будут делать с удовольствием свою работу", - сказала Меркель на мероприятии по случаю 76-летия освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

Напомним, Меркель занимает пост канцлера ФРГ с 2005 года. Ранее она заявила, что ее нынешний срок в этой должности последний. В сентябре в Германии должны пройти парламентские выборы, по итогам которых сформируется новое правительство во главе с новым канцлером.