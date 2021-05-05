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05.05.2021 15:05
Рубрика: Российский автопром

Найдена "четверка" с заводской пленкой, которая простояла в гараже 22 года

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Блогер Roma Urraco опубликовал видео, в котором демонстрируется очередная "капсула времени". На этот раз речь пойдет о ВАЗ-2104 1999 года выпуска.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Четверка", купленная в автосалоне, все эти годы простояла в гараже. Автомобиль даже не оснастили подкрылками, ковриками и пепельницами. Новый владелец приобрёл данный экземпляр и успел его помыть. Также была проведена замена аккумулятора.

Универсал пребывает в полностью оригинальном виде. Кузов машины без намёка на коррозию, но присутствует вмятина на переднем крыле (на месте удара выступила ржавчина). В салоне на заднем диване имеется заводская плёнка. Ходовая часть тоже соответствует заводскому состоянию. При этом в багажнике находится запасное колесо.

Пробег ВАЗ-2104 с родной резиной составляет всего 282 километра. Под капотом автомобиля располагается карбюраторный 1,5-литровый двигатель мощностью 71 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, модель выпускалась в период с 1984 по 2012 годы. Всего было собрано 1 142 000 "четверок".

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
#Lada