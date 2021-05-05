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05.05.2021 18:48
Рубрика: Власть

Окончательно годен

Решение о здоровье призывника вынесет госэкспертиза
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 98(8449)
"Российская газета" публикует закон, который ужесточает контроль за предоставлением гражданам отсрочек и освобождением их от призыва на военную службу по состоянию здоровья. В Минобороны России, где разработали новации, считают, что они также снизят коррупционные риски в ходе медицинского освидетельствования будущих солдат.
Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Как было раньше? Медики в военкомате признавали молодого человека годным к службе, а тот в ответ предъявлял им справку о серьезной болезни. Если призывника или его родственников не устраивало заключение местной призывной комиссии, то они обращались в призывную комиссию субъекта РФ. Не помогало - писали заявление в суд. Он мог назначить независимую военно-врачебную экспертизу. На все эти процедуры уходило немало времени, и призыв молодого человека в армию, как правило, откладывался.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Теперь порядок разрешения споров будет иным. Вот как его объяснил депутатам Госдумы замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Законодательно закрепляется право призывной комиссии региона при невозможности определить категорию годности призывника и граждан, не согласных с результатами медицинского освидетельствования в муниципальных призывных комиссиях, направлять граждан на контрольное медицинское обследование только в государственные медицинские организации", - заявил замминистра.

Тимур Иванов уточнил, что перечень таких организаций будет определяться непосредственно главой субъекта Российской Федерации.

Иными словами, неизвестно, откуда взятая и кем подписанная справка о тяжелом заболевании призывника теперь браться во внимание призывной комиссией не будет. Все сомнения в годности парня к службе по состоянию здоровья должны подтверждаться или отвергаться по результатам контрольного медицинского освидетельствования в экспертных районных, городских и иных государственных больницах и клиниках, назначенных в качестве таковых лично руководителями регионов.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Кроме того, изменения в Законе "О воинской обязанности и военной службе" устанавливают порядок проведения дополнительного медицинского осмотра призывников непосредственно перед их отправкой в армию. "Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, перед направлением к месту военной службы проходят медицинский осмотр в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья", - сказано в документе.

Появилось в законе еще одно важное положение. При постановке на воинский учет и призыве в армию молодые люди, которые по результатам медицинского освидетельствования признаны временно не годными к военной службе, один на один со своей бедой не останутся. При наличии медицинских показаний государство окажет им необходимую врачебную помощь.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Призыв в армию Комментарии к документам

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