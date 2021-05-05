Как было раньше? Медики в военкомате признавали молодого человека годным к службе, а тот в ответ предъявлял им справку о серьезной болезни. Если призывника или его родственников не устраивало заключение местной призывной комиссии, то они обращались в призывную комиссию субъекта РФ. Не помогало - писали заявление в суд. Он мог назначить независимую военно-врачебную экспертизу. На все эти процедуры уходило немало времени, и призыв молодого человека в армию, как правило, откладывался.

Теперь порядок разрешения споров будет иным. Вот как его объяснил депутатам Госдумы замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"Законодательно закрепляется право призывной комиссии региона при невозможности определить категорию годности призывника и граждан, не согласных с результатами медицинского освидетельствования в муниципальных призывных комиссиях, направлять граждан на контрольное медицинское обследование только в государственные медицинские организации", - заявил замминистра.

Тимур Иванов уточнил, что перечень таких организаций будет определяться непосредственно главой субъекта Российской Федерации.

Иными словами, неизвестно, откуда взятая и кем подписанная справка о тяжелом заболевании призывника теперь браться во внимание призывной комиссией не будет. Все сомнения в годности парня к службе по состоянию здоровья должны подтверждаться или отвергаться по результатам контрольного медицинского освидетельствования в экспертных районных, городских и иных государственных больницах и клиниках, назначенных в качестве таковых лично руководителями регионов.

Кроме того, изменения в Законе "О воинской обязанности и военной службе" устанавливают порядок проведения дополнительного медицинского осмотра призывников непосредственно перед их отправкой в армию. "Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, перед направлением к месту военной службы проходят медицинский осмотр в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья", - сказано в документе.

Появилось в законе еще одно важное положение. При постановке на воинский учет и призыве в армию молодые люди, которые по результатам медицинского освидетельствования признаны временно не годными к военной службе, один на один со своей бедой не останутся. При наличии медицинских показаний государство окажет им необходимую врачебную помощь.