Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 131-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и статью 21 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2002, N 30, ст. 3030; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2716; N 30, ст. 3111; 2006, N 1, ст. 10; N 44, ст. 4534; 2007, N 45, ст. 5418; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 11, ст. 1176; N 49, ст. 6415; 2011, N 49, ст. 7021; 2012, N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 30, ст. 4247; N 49, ст. 6923; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 15, ст. 2136; 2018, N 1, ст. 28; N 11, ст. 1590; N 32, ст. 5102) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 5 слова ", медицинскому осмотру" исключить, после слов "по состоянию здоровья," дополнить словами "медицинскому осмотру граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы,";

2) в статье 51:

а) в пункте 4 слова "на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию" заменить словами "на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский учет или призывной комиссии, принятого по заключению врачей-специалистов, принимавших участие в медицинском освидетельствовании, на амбулаторное или стационарное медицинское обследование в медицинскую организацию государственной системы здравоохранения (за исключением медицинской организации, подведомственной федеральному органу исполнительной власти) или медицинскую организацию муниципальной системы здравоохранения, включенную в перечень медицинских организаций, проводящих медицинское обследование граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, утверждаемый решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в порядке, установленном Положением о военно-врачебной экспертизе";

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Гражданам при постановке на воинский учет и призыве на военную службу, признанным по результатам медицинского освидетельствования временно не годными к военной службе, при наличии медицинских показаний медицинская помощь оказывается в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.";

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Наличие оснований для предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья и правильность их предоставления проверяются призывной комиссией субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Положением о военно-врачебной экспертизе. В случае выявления нарушений в правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождений от призыва на военную службу по состоянию здоровья, освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, предоставленных в ходе работы призывной комиссии, по решению призывной комиссии субъекта Российской Федерации проводится контрольное медицинское освидетельствование указанных граждан.

Граждане, заявившие о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, направляются на контрольное медицинское освидетельствование.

Граждане, не пребывающие в запасе, призванные на военную службу, перед направлением к месту военной службы проходят медицинский осмотр в целях выявления состояний и заболеваний, препятствующих прохождению военной службы по состоянию здоровья.

Порядок организации и проведения медицинского осмотра граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы и контрольного медицинского освидетельствования граждан, получивших отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья, граждан, получивших освобождение от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья, и граждан, заявивших о несогласии с заключением об их годности к военной службе по результатам медицинского освидетельствования, определяется Положением о военно-врачебной экспертизе.";

3) абзац шестой пункта 1 статьи 11 после слова "медицинское" дополнить словами "обследование, медицинское";

4) в статье 29:

а) абзац пятый пункта 1 дополнить словами ", не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, перед направлением к месту прохождения военной службы";

б) в пункте 2:

абзац второй после слов "граждан, получивших" дополнить словами "отсрочку или", после слов "по состоянию здоровья," дополнить словами "граждан, получивших освобождение от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья,";

абзац четвертый дополнить словами ", освобождений от исполнения воинской обязанности в связи с признанием их не годными к военной службе по состоянию здоровья".

Статья 2

Внести в статью 21 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Выбор врача и медицинской организации военнослужащими и лицами, приравненными по медицинскому обеспечению к военнослужащим, гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, гражданами, подлежащими призыву на военную службу или направляемыми на альтернативную гражданскую службу, и гражданами, поступающими на военную службу по контракту или приравненную к ней службу, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьей 25 настоящего Федерального закона, а также с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".";

2) дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Выбор врача и медицинской организации задержанными, заключенными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, осуществляется с учетом особенностей оказания медицинской помощи, установленных статьей 26 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин