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05.05.2021 19:40
Рубрика: Происшествия

Перечень платных услуг для заключенных в СИЗО будет расширен

Текст: Владислав Куликов

Правительство планирует в ближайшие десять лет значительно смягчить условия для арестантов в следственных изоляторах. Перечень платных услуг будет расширен, а у заключенных появится возможность заниматься спортом на улице. Об этом говорится в опубликованной сегодня концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В частности, как сказано в документе, предполагается "создание лицам, содержащимся под стражей, условий для занятия спортом вне камер". По данным "РГ", в СИЗО могут быть созданы площадки для занятия спортом на свежем воздухе - во дворах казенных домов.

Также концепция предусматривает расширение перечня предметов, которые арестанты могут иметь при себе, "совершенствование системы мер поощрения и взыскания".

"Для обеспечения прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых, а также создания надлежащих условий содержания в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы необходимо расширение перечня дополнительных платных услуг, расширение перечня предметов, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и передачах, а также приобретать по безналичному расчету", - говорится в документе.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

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