Почему цены на нефть не реагируют на события в Индии

Год назад куда более скромная ковидная статистика из Китая с легкостью обрушила нефтяной рынок. Сейчас Индия вышла на второе место по общему количеству заболевших (более 20 млн человек) после США и установила абсолютный рекорд по ежедневному приросту инфицированных - более 382 тыс. случаев, но цены на нефть продолжают рост.

По мнению старшего консультанта VYGON Consulting Екатерины Колбиковой, фактор влияния COVID-19 по большей части уже отыгран рынком. Высокий автомобильный сезон и вводы крупных мощностей переработки в Китае заметно перекрывают последствия частичного снижения мобильности в Индии, считает эксперт. Но с этим согласны не все.

Другой точки зрения придерживается аналитик "Финам" Анна Зайцева. Дело в том, что индийские власти отказываются от введения общенационального локдауна во избежание экономического коллапса, считает она. Карантинные меры носят локальный характер, и экономика страны продолжает функционировать с минимальными ограничениями, что обеспечивает стабильный спрос на нефть и нефтепродукты.

В 2020 году с конца марта по июнь по всей Индии был введен жесткий карантин. В результате ВВП страны сократилось более чем на 20%, что для одной из самых быстроразвивающихся, но небогатых стран стало весьма серьезным испытанием. Введение нового локдауна грозило дальнейшими испытаниями для экономики, вплоть до возникновения массового голода. Сыграли роль и близкие выборы, из-за чего правительство страны не решилось отменить традиционные религиозные праздники. Итогом такой политики стал, с одной стороны, экономический рост, а с другой - критическая ситуация с COVID-19.

"Спрос на нефть в Индии пока стабилен, а прогнозы на 2021 год в целом оптимистичны", - говорит руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегического развития Александр Амирагян. В апреле МВФ прогнозировал рост экономики страны в 2021 году на 12,5%, а ОПЕК - на 9,8%. Столь высокие темпы роста должны обеспечить в том числе увеличение спроса на нефть и нефтепродукты. Но сложная ситуация с пандемией в Индии в последние месяцы может заставить скорректировать в меньшую сторону эти оценки, подчеркнул эксперт.

В случае введения жесткого карантина в Индии спрос на нефть упадет, а котировки барреля понизятся

Вероятнее всего, жесткий карантин в Индии все же будет введен. Этого уже требует не только оппозиция, но и население. Главная опасность в том, что Индия может стать новым очагом распространения COVID-19 в Азии.

С учетом того, что Индия наряду с Китаем являются основными драйверами роста спроса на нефть в мире, в случае введения жестких ограничений в стране и снижения спроса можно ожидать соответствующей реакции со стороны нефтяных корректировок, считает Амирагян.