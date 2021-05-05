Производитель старых BMW подал в суд на YouTube-блогера за негативный отзыв

Во Вьетнаме есть компания VinFast, созданная первым долларовым миллионером в стране Фам Нят Выонгом. Её профиль - автомобильное производство: модели VinFast базируются на платформах старых BMW и, разумеется, имеют ряд недостатков, о которых в своём видео рассказал YouTube-блогер. VinFast натравила на него полицию.

Вьетнамский YouTube-блогер Тран Ван Хоанг, у канала которого было более 455 тысяч подписчиков, купил седан VinFast Lux A2.0, в основе которого лежит BMW 5 Series (F10). Проехав примерно восемь тысяч километров, Тран Ван Хоанг рассказал, с какими проблемами столкнулся во время эксплуатации: в основном претензии касались качества сборки, работы тормозной системы, а также уплотнителей и отделки дверей. Аудитория блогера отреагировала огромным количеством комментариев - около 23 тысяч. И это не могло остаться незамеченным VinFast…

На обзор блогера, который, как пишет Reuters, по большей части положительно характеризовал седан, VinFast отреагировала заявлением в полицию, обвинив Тран Ван Хоанга в публикации контента, который не соответствует действительности и порочит репутацию фирмы.

Итогом стало удаление обзорного видеоролика. В VinFast отметили, что это первый случай, когда компании пришлось обратиться к властям за помощью в восстановлении справедливости. Хоанг от комментариев отказался.

Напомним, что VinFast намерена выйти на рынок США и Канады, и в компании предупредили: "Если подобный инцидент произойдет в Соединенных Штатах, мы также обратимся к властям для защиты наших законных прав в соответствии с местным законодательством".