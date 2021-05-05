Псаки уклонилась от прямого ответа на решение Facebook по Трампу

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклонилась от прямого ответа на вопрос о решении наблюдательного совета Facebook поддержать приостановление действия аккаунта Дональда Трампа. "Это решение независимого совета, и мы не собираемся комментировать будущее платформы бывшего президента в социальных сетях", - сказала Джен Псаки.

На конкретный вопрос о проблемах, связанных с Первой поправкой конституции США, защищающей право на свободу слова, в ​​связи с приостановкой действия аккаунта Трампа, Псаки ответила: "Мы, конечно, верим в права Первой поправки. Я думаю, что платформы социальных сетей сами должны принимать решения о том, как они борются с дезинформацией", - отметила официальный представитель Белого дома, которую цитирует Reuters.

По ее словам, Дональд Трамп был печально известен тем, что подталкивал США к возобновлению бизнеса в разгар пандемии, настаивая на исчезновении коронавируса, а также на фиктивных лекарствах, а позже жаловался, лгал, что "он якобы действительно выиграл выборы 2020 года и был бы официально признан победителем, если бы не широко распространенные фальсификации на выборах". По словам Псаки, Джо Байден считает, что компаниям, работающим в социальных сетях, необходимо делать больше, чтобы бороться с дезинформацией о президентских выборах и вакцинах от коронавируса.

Напомним, что Facebook приостановил действие учетной записи Трампа после осады Капитолия США 6 января, когда толпа сторонников Трампа штурмовала конгресс в попытке отменить поражение бывшего главы Белого дома от Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. 5 мая наблюдательный совет Facebook продлил действие этого решения на неопределенный срок.

Трамп, едва узнав о решении, набросился на Facebook и других гигантов социальных сетей, заявив , что такие компании "должны заплатить политическую цену" за приостановку его аккаунтов. "То, что сделали Facebook, Twitter и Google, является полным позором для нашей страны, - говорится в заявлении Трампа. - Народ нашей страны этого не потерпит!".