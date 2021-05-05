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05.05.2021 16:48
Рубрика: В мире

Надзорный совет Facebook решил сохранить блокировку аккаунтов Трампа

Текст: Диана Ковалева
Надзорный совет Facebook решил оставить блокировку аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram, однако заявил, что правила не позволяют делать ее бесконечной. Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

"Совет поддержал решение Facebook от 7 января 2021 года ограничить доступ экс-президента Дональда Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в его аккаунте в Instagram", - говорится в сообщении.

Фото: AP Photo / John Raoux
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При этом совет отметил, что со стороны Facebook было "неподобающе" приостанавливать доступ Трампа к аккаунтам на бессрочной основе. "Обычные штрафы Facebook включают удаление нарушающего контента, введение временной приостановки или постоянное отключение страницы и учетной записи", - подчеркивается в заявлении.

В этой связи совет настаивает на пересмотре подобных мер в отношении Трампа с целью определить и обосновать "пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы".

Напомним, в последние дни президентства Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Twitch. Аккаунты Трампа заблокировали после событий шестого января в Вашингтоне. Такое решение в одночасье, не считаясь с мнением десятков миллионов пользователей, приняли сами IT-гиганты.

В мире США Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Компании Информационные технологии Facebook Дональд Трамп

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