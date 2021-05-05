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05.05.2021 15:49
Рубрика: Происшествия

Минкульт проверил Смоленскую крепость, где обрушились строительные леса

Текст: Инга Бугулова
Министерство культуры РФ провело проверку Смоленской крепостной стены. На объекте культурного наследия во вторник, 4 мая, произошел обвал строительных лесов. Конструкции, снесенные порывистым ветром, упали на проезжавшую мимо маршрутку. К счастью, никто не пострадал. Укрепить место обвала ведомство обещает до 8 мая.
Фото: Предоставлены Министерством культуры РФ Фото: Предоставлены Министерством культуры РФ
Фото: Предоставлены Министерством культуры РФ

Как рассказал первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, после получения предупреждения МЧС об ухудшении погодных условий все работы на объекте были приостановлены. В момент обрушения на строительных лесах работников не было.

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- Сейчас мы оцениваем последствия и разрабатываем дорожную карту проведения ремонтных работ. В первую очередь необходимо восстановить ограждающие конструкции и укрепить место обвала, это мы планируем сделать до 8 мая. Также до конца августа мы разработаем проектно-сметную документацию на противоаварийные работы, которые завершатся уже в этом году, - отметил он.

Вместе с тем будет разработана проектно-сметная документация на комплексную консервацию 21-го прясла Смоленской крепости и объектов, не вошедших в проект реконструкции, говорится в сообщении ведомства.

Несколькими днями ранее, в ночь на 1 мая, произошел еще один инцидент - обрушилась часть Смоленской стены позади сквера Памяти Героев. К моменту разрушения реставрационные работы на объекте наследия еще не начинались.

Справка "РГ"

Смоленская крепостная стена возведена в конце XVI - начале XVII века. До нашего времени из 38 башен сохранились 18 и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 километра. Реставрационные работы начались в прошлом году, завершить их планируется в 2023 году.

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