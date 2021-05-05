Минкульт проверил Смоленскую крепость, где обрушились строительные леса

Как рассказал первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин, после получения предупреждения МЧС об ухудшении погодных условий все работы на объекте были приостановлены. В момент обрушения на строительных лесах работников не было.

- Сейчас мы оцениваем последствия и разрабатываем дорожную карту проведения ремонтных работ. В первую очередь необходимо восстановить ограждающие конструкции и укрепить место обвала, это мы планируем сделать до 8 мая. Также до конца августа мы разработаем проектно-сметную документацию на противоаварийные работы, которые завершатся уже в этом году, - отметил он.

Вместе с тем будет разработана проектно-сметная документация на комплексную консервацию 21-го прясла Смоленской крепости и объектов, не вошедших в проект реконструкции, говорится в сообщении ведомства.

Несколькими днями ранее, в ночь на 1 мая, произошел еще один инцидент - обрушилась часть Смоленской стены позади сквера Памяти Героев. К моменту разрушения реставрационные работы на объекте наследия еще не начинались.

Справка "РГ"

Смоленская крепостная стена возведена в конце XVI - начале XVII века. До нашего времени из 38 башен сохранились 18 и 21 прясло общей протяженностью около 3,5 километра. Реставрационные работы начались в прошлом году, завершить их планируется в 2023 году.