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05.05.2021 13:39

Реактор энергоблока №3 Калининской АЭС прошел проверку на прочность

На энергоблоке №3 Калининской АЭС с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 успешно завершен плановый эксплуатационный контроль металла корпуса реактора и внутрикорпусных устройств. Диагностика проводилась в ходе капитального ремонта энергоблока при полной выгрузке ядерного топлива из реактора.
Реактор энергоблока №3 Калининской АЭС прошел проверку на прочность Фото: Калининская АЭС Реактор энергоблока №3 Калининской АЭС прошел проверку на прочность Фото: Калининская АЭС
Реактор энергоблока №3 Калининской АЭС прошел проверку на прочность Фото: Калининская АЭС

Проверка оборудования выполнялась с помощью автоматизированной системы контроля методом ультразвуковой, телевизионно-измерительной и визуальной диагностики. Также из шахты реактора были извлечены и обследованы образцы-свидетели. Они изготовлены из того же металла, что и корпус реактора, и периодически извлекаются, чтобы узнать, как нейтронный поток влияет на структуру и свойства металла.

Фото: Калининская АЭС
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По словам главного инженера КАЭС Александра Дорофеева, диагностическое обеспечение АЭС является не только активным поддержанием ее надежности и безопасности в течение всего срока службы, но и призвано минимизировать влияние человеческого фактора.

Подобные проверки проводятся регулярно на всех энергоблоках в ходе каждого капитального ремонта. Обследование состояния корпуса реактора и сварных швов позволяет определить свойства основного металла, который длительное время находится в условиях воздействия высоких температур, давления и ионизирующего излучения.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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