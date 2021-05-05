В Гидрометцентре не исключили кратковременный дождь в Москве 9 мая

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на День Победы. Согласно предварительному прогнозу, который еще будет уточняться, девятого мая в столице облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, а температура воздуха в светлое время суток 11-16 градусов.

"Прогноз должен быть очень аккуратным. Могут понадобиться активные воздействия на погоду. Такие мероприятия готовятся", - пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, намекая на возможный разгон облаков.

В ближайшие дни в Москве немного потеплеет, но кратковременные дожди будут идти каждый день. "От этого никуда не деться. Такая нормальная майская погода", - цитирует синоптика ТАСС.

Шестого мая днем уже 17-19 градусов тепла, седьмого: 14-16 градусов. "А вот восьмого мая погода будет дождливая, облачная. Температура будет уже чуть пониже - 11-13 градусов тепла", - добавил Вильфанд.