В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до плюс 22 градусов

Погоду в столичном регионе в ближайшие дни будут определять несколько циклонов с теплым воздухом.

Уже 5 мая заметно потеплеет - до 11-16 градусов. Такая же погода характерна и для близлежащих от Москвы областей. Осадки постепенно прекратятся, но порывы ветра еще сохранятся, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Шестого мая потепление продолжится, но возможен кратковременный дождь. Сохранится ветреная погода. Днем - плюс 15-20 градусов. Седьмого мая без осадков, но облачно. Из-за этого опять похолодает до плюс 11-16 градусов. Восьмого мая день дождливый. В светлое время суток также до плюс 16 градусов.

На День Победы небольшой дождь возможен местами. Воздух прогреется до 11-16 градусов. А вот 10 мая на смену циклонам придет антициклон. И потеплеет до +22 градусов. Осадков не ожидается.