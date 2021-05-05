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05.05.2021 19:36
Рубрика: Происшествия

Не все равно

В Самаре в пансионате для детей с инвалидностью разразился скандал
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 97(8448)
В закрытом пансионате для детей с ментальными нарушениями воспитанников недокармливали, одевали в обноски, привязывали к кроватям... Администрация прикрывалась пандемией, поэтому проблемы удавалось прятать за забором.

С февраля 2020 года гостей, в том числе волонтеров и родителей, перестали пускать в ГБУ СО "Самарский пансионат для детей-инвалидов". И только в конце нынешнего апреля региональный минсоц дал разрешение общественникам возобновить посещения - по двое, в масках и перчатках. Небольшие группы по 10-15 человек стали гулять с волонтерами. Хотя в пансионате постоянно живут около 230 ребятишек. Лежачих вывозили на прогулку очень редко, колясок в учреждении не хватает, потому жизнь ограничивалась бортиком кровати.

Фото: Татьяна Кравченко
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Сотрудники по поводу активности волонтеров раздражения не скрывали: после посещений дети возбуждаются, так что их приходится успокаивать препаратами. А они просто дети... У каждого должен быть родной человек, с которым можно обняться, послушать музыку, взять за руку. У персонала же на "нежности" нет сил, а есть уверенность, что "лежакам" все равно".

- И когда в апреле мы пришли после большого перерыва, часть детей просто не узнали, - рассказала "РГ" руководитель проекта "Волонтеры - особым детям. Самарская область" Ольга Пудовкина. - Усилиями общественников мы добились выделения средств на лечебное питание, на это бюджет региона выделил миллионы рублей, но состояние некоторых детей сегодня не описать словами - скелеты, ухудшилось их эмоциональное состояние.

Волонтеры обратились в министерство. Ведомство - в прокуратуру. И вскоре у ворот заведения стояла комиссия. Сразу же в соцсетях появились подробности: дети - в обносках, недокормлены (суп из манки и пшена, салат только из лука - такое меню даже здорового доведет до истощения), "активные" привязаны к кроватям, а пролежни им лечат зеленкой.

В прокуратуре подробности проверки пока не озвучивают, будет дана оценка каждому факту, но серьезные нарушения есть. К слову, директор пансионата уволилась на следующий день после проверки.

Ольга Пудовкина считает, что беда именно в закрытости таких учреждений. К редким плановым проверкам здесь готовятся загодя, а что творится в остальные дни, остается только гадать. Да и волонтеров стараются не пускать лишний раз в здание. Ведь они видят, что в меню - картофель с птицей, а по факту - с капустой. Есть масса вопросов и к обучению.

- В распорядке дня в основном - сон до 12 часов, когда там выделяется время для занятий с учителем, логопедом, непонятно, - пояснила Ольга Пудовкина. - Столько лет мы добиваемся, чтобы у детей была индивидуальная одежда, с бирками. Это же дикость одевать общее белье!

Волонтеры не столько критикуют устои учреждения, сколько пытаются помочь. Нет колясок для лежачих -предлагают купить на средства благотворителей. Нет подходящей ортопедической обуви - добились включения ее в ИПР воспитанника...

P. S.

"РГ" направила запросы в прокуратуру и минсоц, главный вопрос - что нужно сделать, чтобы жизнь в пансионатах наладилась? На Совете по опеке и попечительству при правительстве региона в мае должны принять конкретные решения. Сама же Ольга Пудовкина считает, что в таких заведениях дети должны жить, а учиться, лечиться и отдыхать - за стенами пансионата. Еще одна общественница Ольга Шелест вообще предлагает передать таких детей в добрые семьи.

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