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05.05.2021 09:12
Рубрика: Общество

Экономные ФАПы

Строители внедрили "бережливые" технологии в возведение зданий для первичного звена медобслуживания
Текст: Камиля Апекова (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 97(8448)
Цифровой фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) - не плод воображения писателя-фантаста, а реальность, которую, судя по словам главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, вот-вот ощутят на себе жители региона.
Руководство республики демонстрирует полпреду президента РФ в ПФО достижения в сфере здравоохранения, а «фронтовики» тем временем выявляют откровенную халтуру при строительстве ФАПов. Фото: аппарат полпреда президента РФ в ПФО Руководство республики демонстрирует полпреду президента РФ в ПФО достижения в сфере здравоохранения, а «фронтовики» тем временем выявляют откровенную халтуру при строительстве ФАПов. Фото: аппарат полпреда президента РФ в ПФО
Руководство республики демонстрирует полпреду президента РФ в ПФО достижения в сфере здравоохранения, а «фронтовики» тем временем выявляют откровенную халтуру при строительстве ФАПов. Фото: аппарат полпреда президента РФ в ПФО

- Республика первая в России реализует проект по созданию цифровых ФАПов для оказания медицинской помощи людям, проживающим в отдаленных районах, - рассказал он полпреду президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорю Комарову во время посещения поликлиники при ижевской больнице N 4 в конце апреля. - Цифровизация процесса с помощью программы Voice2Med позволяет значительно упростить рутинную работу врача, сэкономив до 40 процентов времени, система сама распознает слова, вместо врача заполняет медицинскую карту, что позволяет уделить больше времени пациенту. В Воткинском районе Удмуртии будет открыт фельдшерско-акушерский пункт с применением основных инновационных методов работы, так называемый цифровой ФАП. Пациенты с помощью цифровых решений на мобильном устройстве могут получить консультацию врача и предварительный диагноз. Думаю, этот опыт Удмуртии можно масштабировать и на другие регионы.

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Медики рассказали, как улучшить состояние здравоохранения в ДФО

В тот же день заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук рассказала полпреду о том, что 82 процента взрослых поликлиник региона используют в работе бережливые технологии, а в детских поликлиниках они внедрены повсеместно.

Между тем сегодняшняя ситуация в здравоохранении республики вовсе не столь радужна, как представляют ее чиновники. Например, завидную экономию средств и весьма эффективное использование бережливых технологий продемонстрировали пока не медики, а подрядчики, построившие зимой ФАП в деревне Старые Кены Завьяловского района. О том, что здание медучреждения до сих пор нельзя принять в эксплуатацию, "РГ-Неделя" рассказала в предыдущем номере.

Напомним, активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили: забетонированные участки прилегающей к ФАПу территории покрылись трещинами, забор перекосило, так как столбики у основания не были забетонированы, а с помощью приваренной арматуры попросту воткнуты в землю. Во-многом от того, как скоро подрядчик переделает свою халтурную работу, зависит открытие нового ФАПа. Сегодня жители деревни вынуждены идти за первичной медицинской помощью в деревянный полуаварийный пятистенок, который того и гляди рухнет. От старости и износа деревянных конструкций здание перекашивается, и это видно по рвущимся обоям.

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
В регионах модернизируют больницы, поликлиники и ФАПы

Население в деревне с каждым годом увеличивается. Сейчас на обслуживании у медиков находятся более шестисот человек, из них треть - дети. В условиях старого ФАПа сложно говорить о высоком качестве первичной помощи, поэтому более скорого переезда в новые комфортные условия ожидают и деревенский фельдшер с 30-летним стажем работы Елена Елганова, и главный врач Завьяловской центральной районной больницы Елена Наговицына. Она, как и "фронтовики", видит корень проблем затянувшейся стройки в поздних сроках начала работ, что негативно сказалось на качестве объекта, особенно благоустройстве.

В связи с откровенным браком, выявленным при строительстве ФАПа в деревне Старые Кены, "фронтовики" создали специальную межведомственную комиссию, которая приступила к проверке всех фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в регионе по нацпроекту "Здравоохранение".

Негативную реакцию жителей Удмуртии вызвала и инициатива руководства республики, связанная с реорганизацией лабораторной службы Глазовской межрайонной больницы. "РГ-Неделя" подробно рассказала об этом в номере от 22 апреля текущего года. Напомним, пилотный проект реорганизации системы клинико-диагностических лабораторий (КДЛ) предполагается начать в Глазове - северной столице республики. Единственную в этой части региона государственную структуру предлагается законсервировать, а проведение всех исследований передать частной компании. В связи с этим сотрудники КДЛ выразили опасение за свои рабочие места, горожане предположили вытеснение бесплатных услуг платными, а врачи усомнились в точности результатов анализов, исследованных "по-новому".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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