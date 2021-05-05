Петербург отметит 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне традиционно: несмотря на противоэпидемические ограничения, парад на Дворцовой площади и салют у стен Петропавловской крепости состоятся, подтвердили в ЗВО. Шествие Бессмертного полка, как и в прошлом году, будет виртуальным.

Празднование Дня Победы начнется 6 мая с уличных концертов для ветеранов, которые проживают в учреждениях социального обслуживания. На Пискаревском мемориальном кладбище траурно-торжественная церемония состоится 8 мая.

Главным мероприятием праздничных торжеств станет торжественное прохождение войск и техники по Дворцовой площади. Как рассказал заместитель командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенант Владимир Кочетков, в нем примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих, курсантов и кадетов, 30 самолетов и вертолетов, 120 единиц техники. Возглавит колонну легендарный танк Т-34.

Впервые в составе парадных расчетов по Дворцовой площади пройдут тактические защищенные автомобили "Тайфун 4х4", роботизированные комплексы разминирования "Уран-6", многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД, - уточнили в ЗВО.

Гостями парада станут 250 ветеранов, и для них на трибунах будет установлен особый противоэпидемический режим - 50-процентная заполняемость трибун. Остальные места Роспотребнадзор разрешил заполнить на 75 процентов. При этом все зрители на трибунах обязаны иметь либо справку о вакцинации, либо справку о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.

Все участники парада также либо прошли полный курс вакцинации, либо переболели коронавирусной инфекцией и имеют антитела, - рассказал Кочетков. - На всех тренировках и на самом параде будет обязательно соблюден масочный режим, особенно при выдвижении.

Военно-морская часть парада будет представлена у причала Английской набережной. На мачте учебного корабля "Перекоп" поднимут копию Знамени Победы и флаг Бессмертного полка России - он примет эстафету шествия Бессмертного полка.

Шествие Бессмертного полка, как и в прошлом году, будет виртуальным

- Для всероссийского движения "Бессмертный полк России" это большая честь - передать эстафету Балтийскому флоту, моряки которого громили фашистов на подступах к Ленинграду и в Балтийском море, освобождали Прибалтику, штурмовали Кенигсберг, - отметил заместитель руководителя регионального штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге полковник запаса Юрий Лелюх.

К сожалению, в этот День Победы не состоятся шествие Бессмертного полка и проезд ветеранов по Невскому проспекту, отменены массовые гуляния, а традиционный праздничный концерт перенесли с Дворцовой площади в Ледовый дворец. Как поясняют в Смольном, замкнутое пространство позволяет измерить температуру, проконтролировать количество зрителей и соблюсти другие антиковидные меры, что на уличных мероприятиях практически невозможно.

День Победы в Петербурге завершится праздничным салютом - от стен Петропавловской крепости будет дано 30 холостых залпов. Кроме того, в течение десяти минут в небо выпустят более 1,5 тысячи фейерверков с романтическими названиями "Ассоль", "Вега", "Татьянин день", "Браслет".

Кстати

Парад, а затем праздничный салют из 30 залпов состоится также в Калининграде. Выстрелы будут даны из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году и участвовавших в штурме Кенигсберга. Пушки до сих пор стоят на вооружении мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.