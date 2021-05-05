В Вологодской области у женщины-банкрота заберут единственное жилье

Жительница Вологодской области не смогла оспорить требования кредиторов на свое единственное жилье. В рамках дела по банкротству на дом женщины будет наложено взыскание, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Общая сумма долгов у женщины составляет около 40 миллионов рублей. Кредиторы подали на вологжанку в суд с требованием признать ее банкротом. Женщина не протестовала. Единственное, просила из общей имущественной массы исключить ее дом, являющийся единственным жильем. Однако рассматривая дело, суд установил, что дом заложен по кредиту на 3,7 миллиона рублей.

По действующему законодательству взыскать единственное жилье у должника, даже если он является банкротом, нельзя. Но есть исключения: это залог и ипотека. Женщина проиграла в первой инстанции еще в августе прошлого года, обжаловала решение суда.

Но Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.

Также в объединенной пресс-службе судов Вологодской области отметили, что 27 апреля Конституционный суд России принял постановление, в котором указал, что исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья должника не может быть безусловным. Однако это решение не касается случаев, когда недвижимость находится под залогом.