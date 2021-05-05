Хуснуллин сравнил прекращение подачи воды в Крым из Украины с геноцидом

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал решение Киева о прекращении поставок воды в Крым геноцидом.

"Геноцид, да, поддерживаю", - заявил Хуснуллин в ответ на реплику Аксенова, слова вице-премьера приводит ТАСС.

По словам вице-премьера, Россия решит вопрос водоснабжения полуострова без участия Украины. Хуснуллин отметил, что предпринимаемые российскими властями меры позволят снять проблему на ближайшие годы. Он уточнил, что среди вариантов рассматриваются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря, а также опреснение морской воды. Кроме того, ключевыми вопросами остаются замена трубопроводов и снижение потерь.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.