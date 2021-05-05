Новости

В центре Петербурга забил фонтан кипятка 17:28
В Германии отменили Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за пандемии 17:21
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 17:10
Частицы Вечного огня будут доставлены в 268 памятных мест Словакии 17:05
Путин поговорил по телефону с Эрдоганом 16:52
Минтранс предложил выделить субсидии на льготные кредиты для ремонта дорог 16:41
Хуснуллин сравнил прекращение подачи воды в Крым из Украины с геноцидом 16:34
Роскосмос оценил ситуацию с падением частей китайской ракеты 16:16
Капитан сборной РФ по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ 16:16
ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч 16:03
Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз 16:02
"Победа" возобновит полеты в Рим с 12 июня 15:57
Глава Минприроды объяснил, зачем вкладывать деньги в изучение мерзлоты 15:51
Аккаунт мессенджера Signal заблокировали в Instagram 15:51
В Турции задержали устроивших обнаженную фотосессию украинок 15:49
Россияне снова смогут подать документы на визу Испании и Болгарии 15:45
СМИ: Руй Витория близок к подписанию контракта со "Спартаком" 15:42
Программа экологического развития России обойдется в 50 млрд рублей 15:39
ВОЗ и ФРГ создадут в Берлине центр анализа информации об эпидемиях в мире 15:31
"Крылья Советов" выиграли ФНЛ, Сергеев побил рекорд турнира по голам 15:18
Bloomberg узнал, сколько получила жена Билла Гейтса в день развода 15:17
Индекс МосБиржи обновил исторический максимум 15:16
Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без поставок из Украины 15:15
СМИ узнали, от чего умер принц Филипп 15:12
Появился первый кадр из продолжения "Не дыши" 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 16:34
Рубрика: Власть

Хуснуллин сравнил прекращение подачи воды в Крым из Украины с геноцидом

Текст: Василий Кошкин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин согласился с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который назвал решение Киева о прекращении поставок воды в Крым геноцидом.

Фото: iStock
Аксенов заявил о достаточном запасе воды на курортный сезон в Крыму

"Геноцид, да, поддерживаю", - заявил Хуснуллин в ответ на реплику Аксенова, слова вице-премьера приводит ТАСС.

По словам вице-премьера, Россия решит вопрос водоснабжения полуострова без участия Украины. Хуснуллин отметил, что предпринимаемые российскими властями меры позволят снять проблему на ближайшие годы. Он уточнил, что среди вариантов рассматриваются новые водозаборы, добыча воды из-под Азовского моря, а также опреснение морской воды. Кроме того, ключевыми вопросами остаются замена трубопроводов и снижение потерь.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

До 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму правительство направит более 48 миллиардов рублей. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Правительство Вице-премьеры Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

ЕР не поддержала введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
Надзорный совет Facebook решил сохранить блокировку аккаунтов Трампа
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов