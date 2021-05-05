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05.05.2021 16:52
Рубрика: Происшествия

Охота на зазывал

На Кубани ввели штрафы за навязывание туристам курортных услуг
Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 97(8448)
Накануне открытия летнего сезона Краснодарский край первым из всех российских регионов законодательно урегулировал работу промоутеров. Теперь за навязывание жителям и гостям Кубани услуг зазывалам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.
Сейчас зазывалы - непременный атрибут любого кубанского черноморского курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ Сейчас зазывалы - непременный атрибут любого кубанского черноморского курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ
Сейчас зазывалы - непременный атрибут любого кубанского черноморского курорта. Фото: Владимир Аносов/РГ

По предложению мэрии города-курорта Сочи депутаты местного Законодательного собрания внесли изменения в статьи 2.3 и 12.2 закона Краснодарского края "Об административных правонарушениях". В новом документе предусмотрена административная ответственность для тех, кто настырно предлагает прохожим такси, квартиры, экскурсии, морские прогулки и прочее.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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- Не случайно инициатива исходила от руководства города Сочи, - сказал, обращаясь к депутатам, председатель парламента региона Юрий Бурлачко. - Отдых на Кубани должен быть привлекательным для наших гостей. Навязчивые приставания к отдыхающим с предложением своих услуг не способствуют реализации концепции развития наших курортов. Приехавший на отдых человек сам должен решать, где и как ему проводить время, на какую экскурсию пойти. Если этого не понимают так называемые зазывалы, то должны отвечать рублем. И это будет справедливо.

О ситуации, сложившейся в этой сфере, мы уже писали ("Зазывал построят" - "РГ" от 09.02.2021 г.). Однако с тех пор ничего не изменилось. Сегодня прогуляться по центру Сочи к центральной приморской набережной от морского вокзала невозможно без того, чтобы не стать жертвой самой разнообразной навязчивой рекламы.

"Желаете прокатиться на яхте и полюбоваться красивым закатом? Возможна встреча с дельфинами!" или "Вы уже были в Красной Поляне? Мы организуем незабываемую экскурсию в горы!" - примерно с такими предложениями к прохожим пристают промоутеры.

Этот сомнительный южный колорит, естественно, не улучшает настроения отдыхающим.

- Мы приехали в Сочи из Москвы, в столице устали от постоянного шума и хотим провести отпуск относительно спокойно, - признались гости курорта, семейная пара Тамара и Андрей Белоносовы. - Но зазывалы портят отдых.

Навязывание услуг под видом промоутерства приобрело особый размах в Сочи и на других курортах

Если нам понадобятся курортные услуги, мы закажем их в интернете, к тому же будем полагаться на отзывы, а не на случайные встречи с посторонними людьми.

Реализация услуг под видом промоутерства приобрела особую популярность в Сочи и на других курортах региона в последние несколько лет. Кроме того, неизвестные организаторы зачастую принимают деньги без контрольно-кассовой техники и платежных документов, из-за чего увеличилось количество жалоб и обращений о некачественном обслуживании и фактах обмана.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Общее количество людей, задействованных при организации данного вида услуг на территории города-курорта, составляет более 300 человек, - объяснил заместитель главы Сочи Владимир Пушкарев. - Преимущественно это граждане других регионов России и государств, в том числе Абхазии, постоянно не проживающие на территории Краснодарского края, не имеющие прописки, регистрации и разрешения на трудовую деятельность. Демпингуя на экскурсионном рынке, они причиняют существенный вред фирмам, работающим в легальном правовом поле.

Новый закон вступил в силу с первого мая. Насколько успешно правоохранителям и властям удастся претворить его в жизнь, можно будет увидеть только через какое-то время. Если же судить по тому, как уже много лет они безуспешно пытаются бороться на курортах края с нелегальными фотографами, задача простой не представляется.

Кстати

Кубань - крупнейший курортный регион России. В прошлом году общий турпоток в край составил более 12 миллионов отдыхающих - почти на пять миллионов меньше, чем в 2019-м. Основной причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой летний сезон начался только в июле. В 2021 году в регионе ожидают приезда примерно 17 миллионов гостей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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