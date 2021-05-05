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Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма

Депутат Государственной думы Руслан Бальбек отреагировал на предложение бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина "вернуть" Крым под контроль Украины с помощью водной блокады.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Бальбек назвал эти слова украинского чиновника "хайпом". "Заявления Климкина идут вразрез с реальным положением дел на полуострове", - приводит слова депутата РИА Новости. - Несмотря на проблемы с пресной водой в Крыму, благодаря природному фактору водохранилища на полуострове пополнились и графики подачи воды были скорректированы".

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке

Ранее сообщалось, что Госсовет Крыма попросил завести дело на организаторов блокад полуострова. В своем заявлении парламентарии просят правоохранителей возбудить уголовные дела в отношении 12 организаторов водной блокады полуострова, организованной весной 2014 года.

Председатель комитета Госсовета по законодательству и замглавы рабочей группы Сергей Трофимов назвал итоговую сумму ущерба бюджету только от перекрытия Северо-Крымского канала - 819 миллиардов рублей. Ее определили, исходя из информации главных распорядителей бюджетных средств в Крыму. Но если приплюсовать к ней потери частных предприятий, то сумма достигает 1,4 миллиарда.

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