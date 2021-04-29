Госсовет попросил СК завести дело на организаторов блокад Крыма

Рабочая группа Госсовета РК направила в ФСБ и СКР заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия Северо-Крымского канала и многочисленных блокад Крыма. Документ на заседании группы в четверг подписал ее руководитель, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В своем заявлении парламентарии просят правоохранителей возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады полуострова, организованной весной 2014 года. Таковыми парламентарии сочли экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Петра Порошенко, и.о. замглавы администрации последнего Андрея Сенченко, лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова, так называемого "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" в 2017-2018 годах Бориса Бабина, а также экс-главу Госагентства водных ресурсов Украины Василия Сташука, бывших депутатов Верховной рады Игоря Луценко и Владимира Парасюка, экс-председателя Херсонской областной госадминистрации и бывшего главу Генической райгосадминистрации Александра Воробьева.

Депутаты крымского парламента усматривают в их действиях признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: 205 ("Террористический акт"), 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), 281 ("Диверсия"), 358 ("Экоцид"), 361 ("Акт международного терроризма").

Председатель Комитета Госсовета по законодательству и замглавы рабочей группы Сергей Трофимов назвал итоговую сумму ущерба бюджету только от перекрытия Северо-Крымского канала - 819 миллиардов рублей. Ее определили, исходя из информации главных распорядителей бюджетных средств в Крыму. Но если приплюсовать к ней потери частных предприятий, то она достигает 1,4 миллиарда. По словам Трофимова, организаторы блокад ставили целью разрушение объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, провоцировали экологическую катастрофу, добивались дестабилизации работы органов власти, подрывали экономическую безопасность и обороноспособность РФ.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал принятое сегодня заявление "чертой под очень важной политической и юридической работой".

- Наконец справедливость начинает приобретать конкретные формы, - подчеркнул он. - В результате блокад крымчане понесли моральный и материальный ущерб. Крымчан пытались уничтожить способами, которые организаторам блокад казались доступными. Будь у них больше возможностей, они бы нас уничтожили - такова природа нацизма.

Константинов также подчеркнул, что в правовом поле РФ необходимо закрепить ответственность украинских организаторов водной блокады Крыма, и российский суд должен наказать их.

- Как решение суда будет реализовано - вопрос другой, - сказал он. - Но они должны знать, что в Крыму осуждены и приговорены. Пусть с этим живут и подумают, что они сделали в своей жизни.

Ранее рабочая группа Госсовета Крыма по анализу ущерба от блокад полуострова передала в Следственный комитет РФ часть материалов, касающихся последствий перекрытия Киевом Северо-Крымского канала.

В марте спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов анонсировал подачу в один из крымских судов иска против украинских властей о возмещении ущерба от водной блокады полуострова до конца первого полугодия 2021 года. По его оценкам, сумма ущерба для республики от перекрытия Северо-Крымского канала будет исчисляться триллионами рублей.