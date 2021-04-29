Госсовет попросил СК завести дело на организаторов блокад Крыма

Новости

В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами 14:00
Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал 13:51
Вильфанд спрогнозировал "розовый" май 13:50
Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах 13:49
Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок" 13:47
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники 13:42
В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро 13:40
"Локомотив" примет "Динамо" в Химках из-за дисквалификации стадиона 13:39
Глава МИД Чехии: Прага выступает за улучшение отношений с РФ 13:38
Медведев: При "четырехдневке" не должна уменьшаться зарплата 13:37
В Москве вертолеты начнут мониторинг пожароопасной обстановки с 1 мая 13:28
300 историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы" 13:27
Медведев призвал минимизировать злоупотребления при ненормированном графике 13:08
На Ямале режим повышенной готовности продлили до 30 июня 13:04
Захарова прокомментировала слова посла ЕС о "низшей точке" в отношениях с РФ 13:04
На поддержку внутреннего туризма будут выделять по 5 млрд рублей в год 12:57
В ФРГ из-за последствий прививки AstraZeneca умерла женщина 12:56
СМИ: "Спартак" намерен приобрести полузащитника "Бенфики" Шикиньо 12:56
Роспотребнадзор развеял главный страх перед вакцинацией от COVID-19 12:50
Доплату к пенсии и выплаты на ребенка в Москве можно оформить онлайн 12:49
Модель потребовала от Роналду почти 80 миллионов долларов 12:38
МЧС до 11 мая будет работать в усиленном режиме 12:35
В Дагестане объявили выходными 13 и 14 мая 12:34
Пункты вакцинации от COVID-19 в Подмосковье будут работать в майские праздники 12:28
Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 13:38
Рубрика: Власть

Госсовет попросил СК завести дело на организаторов блокад Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Рабочая группа Госсовета РК направила в ФСБ и СКР заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия Северо-Крымского канала и многочисленных блокад Крыма. Документ на заседании группы в четверг подписал ее руководитель, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В СК передана первая часть материалов о водной блокаде Крыма

В своем заявлении парламентарии просят правоохранителей возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады полуострова, организованной весной 2014 года. Таковыми парламентарии сочли экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Петра Порошенко, и.о. замглавы администрации последнего Андрея Сенченко, лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова, так называемого "постоянного представителя президента Украины в АР Крым" в 2017-2018 годах Бориса Бабина, а также экс-главу Госагентства водных ресурсов Украины Василия Сташука, бывших депутатов Верховной рады Игоря Луценко и Владимира Парасюка, экс-председателя Херсонской областной госадминистрации и бывшего главу Генической райгосадминистрации Александра Воробьева.

Депутаты крымского парламента усматривают в их действиях признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: 205 ("Террористический акт"), 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), 281 ("Диверсия"), 358 ("Экоцид"), 361 ("Акт международного терроризма").

Председатель Комитета Госсовета по законодательству и замглавы рабочей группы Сергей Трофимов назвал итоговую сумму ущерба бюджету только от перекрытия Северо-Крымского канала - 819 миллиардов рублей. Ее определили, исходя из информации главных распорядителей бюджетных средств в Крыму. Но если приплюсовать к ней потери частных предприятий, то она достигает 1,4 миллиарда. По словам Трофимова, организаторы блокад ставили целью разрушение объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, провоцировали экологическую катастрофу, добивались дестабилизации работы органов власти, подрывали экономическую безопасность и обороноспособность РФ.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов назвал принятое сегодня заявление "чертой под очень важной политической и юридической работой".

- Наконец справедливость начинает приобретать конкретные формы, - подчеркнул он. - В результате блокад крымчане понесли моральный и материальный ущерб. Крымчан пытались уничтожить способами, которые организаторам блокад казались доступными. Будь у них больше возможностей, они бы нас уничтожили - такова природа нацизма.

Константинов также подчеркнул, что в правовом поле РФ необходимо закрепить ответственность украинских организаторов водной блокады Крыма, и российский суд должен наказать их.

Запасы пресной воды под Азовским морем определят к июлю

- Как решение суда будет реализовано - вопрос другой, - сказал он. - Но они должны знать, что в Крыму осуждены и приговорены. Пусть с этим живут и подумают, что они сделали в своей жизни.

Ранее рабочая группа Госсовета Крыма по анализу ущерба от блокад полуострова передала в Следственный комитет РФ часть материалов, касающихся последствий перекрытия Киевом Северо-Крымского канала.

В марте спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов анонсировал подачу в один из крымских судов иска против украинских властей о возмещении ущерба от водной блокады полуострова до конца первого полугодия 2021 года. По его оценкам, сумма ущерба для республики от перекрытия Северо-Крымского канала будет исчисляться триллионами рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
Косачев: Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются угрозами
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"