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05.05.2021 14:38
Рубрика: Экономика

В Крыму отельеры опровергли данные о массовой отмене бронирования

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь )
В Крыму отмена бронирований в средствах размещения, когда отельеры предложили клиентам заплатить дороже за летний отдых, не носит массовый характер. Хотя единичные такие случаи - в основном в небольших гостевых домах - есть. Об этом "РГ" сообщили эксперты туротрасли, комментируя информацию некоторых сервисов размещения туристов о массовой отмене оплаченных в начале года броней.
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, некоторые владельцы баз размещения начали отменять бронирования, которые были оплачены в начале года. Больше всего отмен - в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии, Ленинградской области, Карелии, Ставропольском крае. При этом эксперты подчеркнули, что из отелей, в которых больше всего отмен, в первую очередь преобладает частный сектор (гостевые и частные дома).

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Я ничего о таких случаях не слышал, если они и есть, то не в звездных отелях, которые дорожат своей репутацией и соблюдают договоренности, - отметил глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

Разделяет эту точку зрения и глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко-Стамбульникова.

- Отмена бронирования не носит массовый характер, но есть такие нерадивые предприниматели, которые думают только о получении прибыли сегодня. Я их предупреждала два месяца назад и предупреждаю сейчас: этот сезон будет беспрецедентным, потому что у туристов нет выбора, но подумайте о будущем! Если вы так поступаете с гостями, то кто к вам вернется? С таким подходом вы останетесь у разбитого корыта, - говорит Наталья Пархоменко-Стамбульникова.

В министерстве курортов и туризма РК отметили, что на данный момент информации о случаях отмены отелями оплаченных туристами бронирований у них нет.

- Были единичные случаи попыток отмены бронирований, которые мы оперативно пресекли. В случае подобных инцидентов министерство готово реагировать достаточно жестко, поскольку это прямое нарушение прав потребителей, а также других законодательных норм, которые влекут за собой достаточно серьезную юридическую и финансовую ответственность, - подчеркнул министр Вадим Волченко.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Он призвал туристов сообщать о подобных случаях на круглосуточную "горячую линию" минкурортов РК 8 (800) 511-80-18, а также через официальные онлайн представительства ведомства в Facebook и других социальных сетях.

В связи с закрытием зарубежных направлений спрос на российские курорты вырос в несколько раз. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, отели и санатории региона на май 2021 года забронированы на 80 процентов. В Ялте занято 90-95 процентов номерного фонда, в Алуште - 80, в Евпатории и Феодосии - 70 процентов. При этом самым большим спросом пользуются дорогие пятизвездочные отели - они заняты на 95 процентов, четырехзвездочные - на 88 процентов, трехзвездочные - более чем на 75. А в большинстве отелей ЮБК нет уже свободных мест и на летний сезон.

- У объектов, которые работают круглый год, все лето забронировано уже на 100 процентов, остались небольшие "окна" - дней по пять, - отметила Наталья Пархоменко-Стамбульникова.

По оценке экспертов отрасли, цены на высокий сезон в Крыму выросли на 15-30 процентов. Так, в четырехзвездочных отелях немногочисленные пока свободные номера (стандарт улучшенный) на двоих с завтраком стоят от 240 тысяч рублей в сутки, номер люкс - от 400 тысяч рублей. В трехзвездочных и двухзвездочных отелях номер стандарт на двоих - от пяти тысяч рублей в сутки.

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