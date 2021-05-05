Аксенов заявил о достаточном запасе воды на курортный сезон в Крыму

Приезжающие на отдых в Крым туристы и местные жители будут в полном объеме обеспечены водой в течение всего курортного сезона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

- В санаториях вода будет круглосуточно, но не за счет жителей, а за счет внутренних резервов - емкостей и бурения скважин, - заверил Аксенов. - Курортный сезон должен пройти однозначно комфортно, без ущерба для местных жителей. Крымчане в этом случае не пострадают, и приоритета здесь никакого не будет.

По словам Аксенова, разработанные по поручению президента РФ мероприятия для стабильного водоснабжения полуострова выполняются в сроки, и это позволило вернуть горячее водоснабжение в Симферополь. Три водохранилища, питающие Симферополь, накопили почти 15 миллионов кубометров воды: так, полезный объем воды в Симферопольском - 17 процентов, в Аянском - 91 и в Партизанском - 26 процентов. Но в сутки из них поднимается всего 40-50 тысяч кубов воды, а остальное - до 95 тысяч кубометров в день - закачивается из подземных водозаборов.

- У нас получилось дать горячее водоснабжение в город Симферополь, режим подачи в городе Симферополе - с 6 до 24 часов. Хотя по факту более чем 77 процентов домовладений получают воду постоянно, - отметил Аксенов.

Такой же график холодного водоснабжения установлен с 1 мая и в Ялте, которой к старту туристического сезона удалось накопить в своих водохранилищах почти 16 миллионов кубометров пресной воды. До 1 июля вода в Ялте будет подаваться с 6 до 24 часов. А с 1 июля до 1 октября - круглосуточно. А вот Алушта пока еще старается аккумулировать достаточный объем ресурса к лету - вода подается всего по пять часов в сутки.

Также Аксенов рассказал о рассматриваемом сейчас проекте переброски воды водопадов Южного берега Крыма в два местных водохранилища - Загорское и Счастливенское, что может обойтись бюджету в 700 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, прибывший с рабочей поездкой в Крым вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что Россия в любом случае самостоятельно решит вопрос водоснабжения Крыма и без участия Украины. А действия соседнего государства иначе как геноцид охарактеризовать нельзя.

- Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей, - отметил Хуснуллин.