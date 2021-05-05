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05.05.2021 17:05
Рубрика: В мире

Частицы Вечного огня будут доставлены в 268 памятных мест Словакии

Текст: Александр Борисов
Фото: Пресс-служба РИО Фото: Пресс-служба РИО
Фото: Пресс-служба РИО

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 5 мая прошла церемония передачи частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата представителям гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии". Факел словакам торжественно вручил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Фото: Краснодарское региональное отделения РГО
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Как отметил руководитель РИО, 76 лет назад, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига и несколько стран Центральной и Восточной Европы. "Более миллиона бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни вдали от родной земли, - подчеркнул он. - Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы. Хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной Армии, при этом около 17 тысяч наших бойцов остались лежать в словацкой земле".

Сергей Нарышкин констатировал, что в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме участников антифашистского Сопротивления, участниках словацкого национального восстания. "Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром, - указал председатель РИО. - Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться".

По данным пресс-службы Российского исторического общества, с инициативой о проведении столь знаменательного мероприятия к РИО обратились сами словацкие мотоциклисты, бережно хранящие память о красноармейцах, освободивших их страну от "коричневой чумы". "Отправившись в обратный путь сразу из Александровского сада, в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" мотоциклисты зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах 268 населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банске Быстрице, - говорится в сообщении РИО. - По словам участников объединения, зажжение частиц Вечного огня позволит им символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной армии".

Фото: Пресс-служба РИО
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