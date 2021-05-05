Частицы Вечного огня будут доставлены в 268 памятных мест Словакии

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 5 мая прошла церемония передачи частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата представителям гражданского объединения "Мотоциклисты Словакии". Факел словакам торжественно вручил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Как отметил руководитель РИО, 76 лет назад, изгнав нацистского врага со своей территории, Советский Союз избавил от фашистского ига и несколько стран Центральной и Восточной Европы. "Более миллиона бойцов и командиров Красной Армии отдали свои жизни вдали от родной земли, - подчеркнул он. - Благодарная память об этой освободительной миссии по-прежнему живет в сердцах многих жителей стран Европы. Хранят эту память и в Словакии, которую освободили войска и части Красной Армии, при этом около 17 тысяч наших бойцов остались лежать в словацкой земле".

Сергей Нарышкин констатировал, что в России хорошо помнят о боевом братстве стран антигитлеровской коалиции, о героизме участников антифашистского Сопротивления, участниках словацкого национального восстания. "Память о совместной борьбе с фашизмом является нашим общим нравственным ориентиром, - указал председатель РИО. - Она укрепляет дружбу и сотрудничество между нашими странами и является строгим предупреждением о том, что трагедия, произошедшая в середине XX века, никогда не должна повториться".

По данным пресс-службы Российского исторического общества, с инициативой о проведении столь знаменательного мероприятия к РИО обратились сами словацкие мотоциклисты, бережно хранящие память о красноармейцах, освободивших их страну от "коричневой чумы". "Отправившись в обратный путь сразу из Александровского сада, в рамках историко-мемориальной акции "Путь героического огня" мотоциклисты зажгут частицы Вечного огня в специальных лампадах в памятных местах 268 населенных пунктов, в том числе в Братиславе, Зволене, Липтовски-Микулаше, Свиднике, Банске Быстрице, - говорится в сообщении РИО. - По словам участников объединения, зажжение частиц Вечного огня позволит им символически выразить благодарность и уважение солдатам и офицерам Красной армии".