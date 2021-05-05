Росреестр начнет доставлять документы курьерами

Документ упрощает проведение учетно-регистрационных действий. Сейчас зарегистрировать права на недвижимость и решить вопросы кадастрового учета можно в многофункциональных центрах (МФЦ) и через личный кабинет на портале Росреестра. Теперь же можно будет оформить и выездной прием представителей МФЦ и Росреестра. Ветераны Великой Отечественной войны, а также некоторые категории инвалидов смогут воспользоваться выездным приемом для оформления документов на дому бесплатно.

Вводится также возможность курьерской доставки документов.

Сокращаются сроки госрегистрации договоров участия в долевом строительстве. На процедуру отводится пять рабочих дней и три рабочих дня со дня поступления заявления в Росреестр в бумажной или электронной форме соответственно; семь рабочих дней со дня поступления заявления в МФЦ.

Устанавливается возможность предоставления в Росреестр заявлений о государственном кадастровом учете или регистрации прав на недвижимость в форме электронных документов без усиленной квалифицированной электронной подписи заявителей - если они подаются через портал госуслуг или официальный сайт ведомства с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

Предусмотрены в законе нормы по борьбе с сайтами-"двойниками" Росреестра. Создание и использование сайтов, обеспечивающих предоставление сведений из ЕГРН, запрещается (кроме официального сайта ведомства). Это позволит защитить граждан от предоставления недостоверных сведений, подчеркивают в ведомстве.